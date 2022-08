Été solidaire à Nivelles: «Si vous venez juste pour l’argent, ça va pas le faire»

Encadrés par le service Prévention et cohésion, le service technique du CPAS et l’AMO Tempo, treize jeunes Aclots âgés de 15 à 21 ans ont bien bossé pour cette rénovation estivale.

Engagés par la Ville dans le cadre de l’opération Été solidaire, ils ont également désherbé les abords du bâtiment ainsi qu’un chemin emprunté par les habitants de la Maillebotte pour aller jusqu’à Thines, et sont allés prêter main-forte aux équipes de la maison de repos Nos Tayons durant les pics de chaleur. Un renfort bienvenu pour assurer certaines tâches logistiques comme la distribution des repas dans ce home géré par le CPAS, et veiller à la bonne hydratation des aînés dans cette période délicate.

Ils avaient été répartis en deux groupes: le premier a travaillé quinze jours durant le mois de juillet, et le deuxième a terminé ses deux semaines de stage ce vendredi après avoir bouclé dans les temps le chantier de la Maillebotte.

"Cette année, tout le monde était très motivé et a travaillé très efficacement: ça s’est vraiment très bien passé", soulignent les responsables de l’encadrement.

Grâce à des subsides de la Région wallonne, les stagiaires ont été payés à raison de 7 euros par heure, soit un total de 490 euros pour deux semaines de travail. Vu leur jeune âge, l’opération Été solidaire leur donne surtout l’occasion d’acquérir une première expérience de travail, et les formateurs veillent à ce que ce premier job se passe au mieux, dans une ambiance bienveillante.

L’autre objectif, c’est aussi de mettre la force de travail des jeunes au service de la collectivité, et de développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité. L’occasion aussi de valoriser les stagiaires en leur montrant qu’ils ont un rôle à jouer dans la société, et qu’ils peuvent être fiers des tâches qu’ils ont réalisées.

Ce ne sont pas moins d’une quarantaine de candidatures qui ont été soumises à la Ville après le lancement d’un appel dans le bulletin communal mais aussi sur les réseaux sociaux. Le nombre de postes à pourvoir était conditionné par les besoins et il a donc fallu faire une sélection pour retenir finalement treize jeunes. Des critères stricts sont prévus par la Région, notamment pour assurer une bonne mixité du groupe.

Mais il y avait aussi un entretien préalable à passer pour décrocher sa place au sein du groupe."C’est important de faire une petite interview préalable, parce que ce n’est pas un job ordinaire,confirme la présidente du CPAS, Colette Delmotte. Si on vient uniquement pour gagner de l’argent, ça ne va pas le faire: il faut aussi avoir des valeurs!"

Une première expérience très positive

Comme la plupart des autres stagiaires, Fiona, 15 ans, et Damien, 17 ans, ont exercé au travers de cette opération Été solidaire leur tout premier job de vacances. Et manifestement, l’expérience leur a plu.

Fiona et Damien n’avaient jamais exercé un job de vacances avant cet été. Avec Été solidaire, leur première expérience s’est révélée très positive. ©ÉdA

"J’avais postulé à plusieurs endroits,explique Damien.C’est l’AMO Tempo qui m’a suggéré d’essayer ici, et j’ai été pris. Pendant les deux semaines, j’ai un peu travaillé à l’intérieur, par exemple pour enlever de la peinture, et j’ai beaucoup désherbé. Même en pleine chaleur, c’était chouette, je me suis bien entendu avec les autres. Pour ce premier travail, j’ai appris à me motiver. J’ai bien aimé aussi travailler au home, le contact était chouette avec les personnes âgées. Très vite, j’en ai appelé certains papy et mamy!"

Damien utilisera une partie de son salaire pour acheter des accessoires à ajouter à son ordinateur. Et surtout, ce premier job lui a donné envie de se proposer pour travailler ailleurs – Été solidaire ne reprend que très rarement les stagiaires des années précédentes – lors des prochaines vacances.

À 15 ans, Fiona n’avait jamais non plus tenté un job de vacances. Dans le local de l’école de devoir de la Maillebotte, elle s’est notamment occupé de la peinture du hall et des sanitaires. Les 490 euros qu’elle a gagnés durant la quinzaine l’aideront à financer sa passion, l’équitation.

"Je rêve d’avoir un cheval,confie-t-elle.Évidemment, c’est beaucoup plus cher mais je n’aime pas que mes parents achètent tout, c’est pas mal que je contribue un peu. Ce que j’ai aimé dans ce travail, c’est que c’était bien concret. J’avais fait de la peinture pour une chambre mais j’ai appris certains trucs. Et aussi à faire les choses de manière plus nettes. Travailler, ça me plaît: je n’ai pas envie que ça s’arrête, en fait!"