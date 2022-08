Nivelles: les six semaines de la plaine de vacances  ont été très animées

Sacré changement par rapport aux deux années précédentes, il n’y avait plus de restrictions sanitaires à respecter cet été: la plaine n’était donc pas limitée à 150 places comme en 2020 et en 2021, ni décomposée en bulles étanches. De quoi renouer avec les excursions du vendredi, par exemple à Pari Daiza, à Walibi ou encore dans un parc d’accrobranche.

"Par contre, on a gardé certaines choses, comme le fait d’utiliser à la fois la ferme de l’Hostellerie et la ferme de Baulers, précise l’échevine de la Jeunesse, Isabelle Bourlez.On s’est aperçu que c’était mieux pour les enfants. Et comme ils étaient plus nombreux que l’an dernier, à Baulers, nous avons aussi utilisé la cour de récréation et le réfectoire de l’école."

216 places ouvertes chaque jour

Au total, 216 places étaient ouvertes quotidiennement cette année à la plaine, et il y a eu des journées où tout était complet. Surtout pour la tranche allant de 3 à 8 ans, pour laquelle les places ont été prises d’assaut. Ce qui a d’ailleurs conduit les responsables à diminuer le nombre de celles réservées au plus âgés, afin d’en créer d’autres pour cette catégorie manifestement "cœur de cible" de la plaine communale.

Davantage d’enfants, cela veut dire un encadrement à la hauteur et le recrutement des 45 animateurs n’a pas posé de souci. Par contre, c’était moins évident pour les coordinateurs adjoints et il a fallu que certains endossent plusieurs fonctions pour pallier le manque. Mais tout s’est déroulé sans souci. Des bénévoles ont aussi donné un coup de main, notamment pour l’activité "tir à l’arc" organisée tous les jours.

Un petit film de promo très regardé

Parmi les facteurs qui ont favorisé le succès de la plaine, l’échevine pointe une bonne réputation de l’organisation, avec un bouche-à-oreille positif, et aussi un petit film de promo tourné par le service communication de la Ville. Mis en ligne, il a été vu… plus de 18 000 fois!

Cette édition 2022 a également permis d’accueillir 19 enfants ukrainiens, qui se sont mêlés aux autres et ont participé aux activités sans l’aide d’un traducteur.