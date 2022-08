Cinéma: la Nivelloise Marguerite Schumacker est Denise dans «Ducobu Président!»

Son parcours dans le théâtre

«J’ai changé d’école en 3esecondaire et j’ai choisi une option théâtre. Ça m’a donné envie de me lancer, j’ai cherché des castings à droite, à gauche, sur des sites internet, sur Facebook. J’en ai passé quelques-uns, mais c’est resté sans suite. Puis, j’ai trouvé le casting Ducobu. J’étais un peu plus âgée que ce qu’ils demandaient, mais j’ai essayé. Avec les règles Covid, j’ai dû faire une vidéo. Je l’ai faite, longue attente, puis j’ai reçu la réponse en juin 2021. C’était fait, j’étais prise pour mon tout premier film.»

Ce qui lui plaît dans le théâtre

"Faire ce qu’on ne s’autorise pas dans la vraie vie. Elie Semoun, par exemple, joue un certain personnage, mais personne n’est comme ça en vrai. C’est s’autoriser à faire des choses qui ne sont pas vraiment réelles, et surtout à prendre des personnages, et faire des choses sans se soucier du regard des gens."

Chercher des castings

"Quand on se lance, souvent on cherche des castings. On cherche longtemps, car il y a des centaines d’annonces par jour, et on ne correspond la plupart du temps à rien du tout. Pas le bon âge, pas la bonne couleur de cheveux, on n’habite pas au bon endroit, etc. Il faut être patient, chercher jusqu’à ce qu’on trouve, peut-être, un casting qui nous correspond."

Sa scène préférée

"Celle dans le magasin de Monsieur Kitrich avec Ducobu. C’était ma première scène à trois, et surtout celle où j’étais très près de Gérard Jugnot. Être devant lui, c’était très impressionnant. Je l’ai vu dans des dizaines de films, et là, il était devant moi, et on jouait ensemble… Dingue de jouer avec un si grand acteur."

La scène qu’elle a le moins aimée

"Avec Petit Pet dans les vestiaires avec les marshmallows. Peu importe la taille de l’endroit où on tourne, il faudra y entrer des dizaines de personnes. Là, c’était un petit vestiaire, on était les uns sur les autres, il faisait 30°C… C’était en fin de journée, long et épuisant, et les indications du réalisateur et des autres personnes se contredisaient, je ne savais pas trop quoi faire. Maxime (NDLR : Petit Pet) était adorable, c’était difficile d’être violente avec lui, et le réalisateur était pointilleux: “Sois plus violente, ne fais pas semblant, mets-lui plein de marshmallows dans la bouche, tu ne vas pas lui faire mal, il faut que la scène soit réaliste”. Il faisait chaud, c’était difficile à jouer… C’est la seule scène qui me laisse un souvenir mitigé."

La scène qui lui a donné le plus de fil à retordre

"Parfois, on a des indications précises à suivre. Je pense à la scène où j’arrive dans la cour, on me donne un prospectus que je jette, Léonie m’en donne un que je lui mets sur la tête, puis je vais près de Ducobu qui dort sur le banc. En théorie c’est simple, mais en pratique ça a été compliqué. Les figurants sont là, et si toi tu fais quelque chose qui ne va pas, que tu oublies ton texte, que tu rates, que tu ne t’arrêtes pas au bon endroit, on doit tout recommencer. Et les figurants recommenceront autant de fois que tu te trompes. Ce stress-là m’a fait perdre mes moyens. “Là tu oublies de serrer la main, là tu oublies de pousser la petite fille…” Toutes ces indications de gestes, je ne m’en sortais pas."

Le plus gros imprévu du tournage

"On tournait encore pendant les règles Covid. À partir de trois cas Covid, on devait arrêter le tournage et fermer tout pendant cinq jours. Cinq jours d’arrêt sur un tournage, c’est une catastrophe. Ça veut dire déplanifier plein de choses. Tous les matins, on faisait un test. Et un matin, il y a trois personnes infectées. Là, on continue de jouer. Tant qu’il n’y a pas de confirmation, on continue. Les trois personnes ont été emmenées pour refaire un test plus précis. Pendant deux heures, on avait tous une goutte sur le front. Pour finir, les trois étaient négatifs."

Ses relations en coulisse avec les acteurs vedettes

"Avant chaque scène, c’était toujours l’appréhension: “Demain, je tourne avec untel, il est super connu, il a une énorme carrière, sera-t-il patient avec une jeune actrice débutante?”. Mais non, ils ont été adorables. Tous les jours, Elie nous donnait toutes les indications, les conseils, les remarques. Tout ce qu’il m’a dit, c’était des critiques positives. Il a toujours essayé de dire des choses qui m’aident. Pareil pour Gérard Jugnot, Frédérique Bel, Loïc Legendre, François Levantal. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient si bienveillants. De belles rencontres qui donnent envie de continuer."

Ses rêves les plus fous

"J’aimerais faire d’autres genres de films. Des choses un peu plus dramatiques, de la tristesse, où je pourrais en apprendre plus.Le summum, ce serait de tourner dans une série Netflix. C’est dingue, c’est grand, tout le monde connaît, et toutes ces séries font des buzz mondiaux. Une série Netflix, ce serait incroyable."

Ses conseils pour les jeunes qui rêvent de cinéma

"Il faut être patient. C’est long et ça n’ira jamais aussi vite qu’on le veut. Il faut attendre et chercher. Il faut aussi être motivé. Sans ça, après on sera vite dépité, on abandonnera…"