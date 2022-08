Nivelles: les carpistes n’ont pas réussi à sauver un seul poisson à la Dodaine

N’empêche, lorsqu’ils ont quitté les berges du petit étang du parc de la Dodaine vendredi vers 16h après avoir rincé leurs waders, leurs bassines et leurs épuisettes, les membres du club des Carpistes nivellois ne cachaient pas leur frustration. Malgré les efforts qu’ils avaient déployés depuis le début de la matinée, ils ne sont pas parvenus à capturer un seul poisson dans le plan d’eau en train de se vider.

Justifiée par la vérification du système (défectueux) de fonctionnement des deux jets d’eau, la vidange du plan d’eau avait commencé jeudi. Le niveau avait alors baissé rapidement et des petits poissons étaient en difficulté jeudi après-midi, pris au piège dans les pierres de la berge. Avertis par la Ville qui avait décidé de cette vidange, quelques pêcheurs étaient intervenus et avaient surtout convenu d’agir ce vendredi de manière plus organisée, afin de sauver les carpes, gardons, sandres et autres tanches avant que l’étang soit complètement à sec.

Beaucoup de vase et de lentilles

Les services communaux ont retiré les dernières planches du moine vendredi matin et le niveau a encore baissé, mais beaucoup moins rapidement que prévu. Sur les bords, les carpistes attendaient le bon moment, fourbissant leurs épuisettes. Tout était prévu de leur côté mais l’épaisse couche de vase – plus de 50 centimètres à certains endroits! – tapissant le fond perturbait l’écoulement.

Dans les zones où l’eau a fini par se retirer, le spectacle était assez désolant: des dizaines de beaux poissons étaient déjà morts, couchés dans la boue. À cause du manque d’un manque d’oxygène depuis que les jets avaient été coupés et les arrivées d’eau déviées pour la vidange? Certains avançaient une autre hypothèse: l’épaisse couche de lentilles couvrant l’étang depuis le début de l’été a "tué" toute vie, consommant tout l’oxygène l’eau. Les poissons pourraient donc être morts depuis bien plus longtemps…

Quoi qu’il en soit, il n’y avait plus rien à faire pour eux. De passage sur place, l’échevin de l’environnement, Pascal Rigot, expliquait que le développement des lentilles d’eau participe d’un processus naturel, contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. D’accord, des traitements existent et sont appliqués dans d’autres étangs. Mais l’eau de la Dodaine étant en partie évacuée vers la station d’épuration de l’inBW, il n’est pas question d’y verser des produits susceptibles de tuer les bactéries qui permettent le bon fonctionnement les bassins d’épuration.

Il restait cependant des poissons vivants et visibles en matinée. Mais ceux-ci se trouvaient dans la partie centrale de l’étang, une sorte de grande cuvette où vers 15h, la profondeur oscillait toujours entre 50 cm et 1 m. Alors que l’écoulement au niveau du moine était devenu très lent, malgré les efforts des pêcheurs qui dégageaient la vase à la pelle.

Nouvelle tentative ce samedi

Les carpistes ont fait une dernière tentative, rentrant dans la zone plus profonde à plusieurs, armés de leurs épuisettes, en tentant de repousser les poissons vers un endroit où ils pourraient être pris plus facilement.

Mais la progression dans la vase était extrêmement périlleuse, et troublait de toute façon l’eau au point qu’il n’était plus possible de voir une carpe de 3 kg passer entre les jambes d’un pêcheur. Il ne restait plus qu’à se rendre à l’évidence, en se promettant de revenir faire un tour ce samedi pour voir si les conditions se sont améliorées…