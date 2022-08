Nivelles: «Voilà l’état de certains logements»

Une situation découverte mercredi dans le quartier de la Maillebotte apporte quelques réponses à cette double problématique. Régulièrement, suite au non-paiement de plusieurs mois de loyers et au terme d’une procédure bien établie, certains locataires sont expulsés des logements gérés la Société des Habitations sociales du Roman Pais. Une demi-douzaine de personnes se trouvent dans cette situation délicate en ce mois d’août sur l’ensemble du parc locatif des HSRP dans les communes de l’ouest du Brabant wallon.

Dont cette famille occupant une maison à la Maillebotte, qui a été expulsée ce mercredi matin. Elle occupait une habitation entièrement rénovée il y a cinq ans, comme toutes celles de la rue concernée: façades, toitures, isolation, tout avait été refait pour assurer de meilleures conditions de logements et limiter les frais énergétiques des locataires.

«Rien que pour désinfecter et nettoyer, il y en aura pour 6 000 à 7 000 €»

Mais lorsque les services des HSRP sont allés nettoyer les lieux après l’expulsion, ils ont trouvé toutes les pièces dans un état de saleté incroyable: des déchets accumulés un peu partout y compris dans la cuisine, avec en divers endroits des excréments d’animaux et leur lot de mouches, les appuis de fenêtre transformés en cendriers jamais vidés, les murs et radiateurs couverts d’une couche de crasse, la salle de bain dans un triste état aussi, et les toilettes complètement bouchées…

À cela s’ajoute une odeur insupportable, qui incommode d’ailleurs le voisinage. Et à l’arrière, le jardin ressemble à un dépotoir.

"Rien que pour désinfecter et nettoyer la maison, il y en aura pour 6 000 à 7 000 €, indique un responsable des HSRP.Ensuite, il faudra tout rénover, refaire les peintures, remplacer les sanitaires…"

«Heureusement, c’est une situation exceptionnelle»

Appelé sur les lieux mercredi après-midi, Pierre Huart, le maïeur aclot qui est aussi président de la société de logement, ne pouvait que constater les dégâts:"Heureusement, c’est une situation exceptionnelle mais voilà l’état dans lequel on trouve parfois certains logements, alors qu’ils ont été rénovés avec de l’argent public, déplore-t-il.Les équipes de la société ne pourront pas faire l’ensemble des travaux, il faudra passer par une société extérieure, donc avec un appel d’offres. Cette maison ne pourra plus être louée avant plusieurs mois…"