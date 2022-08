Nivelles: on vide le petit étang de la Dodaine pour vérifier les jets d’eau

Les pierres de renforcement des berges étaient aussi apparentes, bien que couvertes d’une belle couche de lentilles d’eau, tandis que des dizaines de petits poissons (lire ci-dessous) se retrouvaient en très mauvaise posture du côté de l’arrivée d’eau, où ne coulait plus qu’un tout petit filet.

Fuite accidentelle? Effet spectaculaire de la sécheresse? Évacuation souterraine venant du grand étang malencontreusement bouchée? Les hypothèses volaient sur place au moins autant que les canards, mais aucune n’est correcte. Il s’agit en réalité d’une diminution volontaire du niveau du plan d’eau, en vue de réparations qui sont programmées la semaine prochaine.

«On a fait appel à une société pour venir vérifier mais pour qu’elle travaille, il faut vider l’étang»

Progressivement, les planches du moine sont donc ôtées pour envoyer davantage d’eau du petit étang dans le système d’évacuation en aval, tout en déviant dans les canalisations de l’inBW l’eau arrivant du grand étang en amont, afin qu’elle n’alimente plus le petit bassin.

"Le système de jets d’eau a été remplacé en 2015 et il est coupé durant l’hiver, explique le bourgmestre, Pierre Huart.Lors de la remise en service, on a remarqué des anomalies. Le jet central fonctionnait toujours bien, mais les jets de la couronne périphérique, eux, étaient nettement moins puissants. On a fait appel à une société pour venir vérifier mais pour qu’elle travaille, il faut vider l’étang."

L’idée était de procéder à une vidange en douceur jusqu’à la fin du week-end mais manifestement, le niveau a baissé très vite. La Ville avait averti le club des pêcheurs de carpe, afin qu’il puisse récupérer quelques poissons avant la vidange complète, pour les transférer dans le plan d’eau principal.

Déjà ce jeudi matin, un beau sandre, un ide mélanote ainsi qu’une carpe d’environ 7 kg ont été capturés à l’épuisette par le président du club, Marc Debroux. L’après-midi, le spectacle de dizaines de petits poissons coincés dans les cailloux et agonisant au soleil a mis quelques oiseaux en appétit, mais a beaucoup moins réjoui les passants…