Nivelles: place aux experts après l’affaissement de terrain dans le quartier de la Maillebotte

L’origine du sinistre reste toutefois au conditionnel à ce stade, puisqu’il faudrait des analyses plus approfondies et que celles-ci n’ont pas encore eu lieu. Il y a tout de même une forte présomption pour cette thèse de la fuite d’eau: juste de l’autre côté de la route, un chantier de la société des eaux était ouvert au moment où les craquements suspects ont alerté les occupants des immeubles.

La cage d’ascenseur de l’immeuble à appartements est sous eau

Et en plus des dégâts causés par les mouvements du sol aux deux bâtiments – et dans une moindre mesure à une maison voisine encore –, il est apparu que la base de la cage d’ascenseur dans l’immeuble à appartements est sous eau.

Lors de la réunion, il a été décidé qu’une expertise sera réalisée le plus rapidement possible: c’est l’expert envoyé par l’assureur du propriétaire de l’immeuble de quatre appartements qui procédera à cet examen. Il est déjà passé sur place dans la journée de mardi.

La SWDE va aussi entrer brièvement dans le bâtiment pour analyser l’eau qui a envahi la cage d’ascenseur. L’idée est de déterminer si cette accumulation d’eau pourrait venir directement d’une fuite en sous-sol, ou s’il s’agit par exemple d’eaux usées.

Par précaution, il a également été demandé au propriétaire de l’immeuble de couvrir par une bâche l’endroit à l’extérieur du bâtiment où le sol s’est effondré. Il s’agit, puisque de la pluie est annoncée, cette semaine, d’éviter une aggravation de l’affaissement.

Quant à la circulation sur le boulevard de la Résistance, elle reste interdite devant les maisons concernées, dans l’attente des résultats des expertises.