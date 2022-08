Nivelles: alerte aux fissures à la Maillebotte, trois immeubles évacués

Cela concerne deux maisons, les numéros 102 et 104, ainsi que le 106 qui est en réalité un immeuble de quatre appartements. Tout le monde a pu trouver une solution d’hébergement temporaire, à l’exception d’un couple de personnes âgées pour lequel un appartement a pu être fourni en urgence par le CPAS. Le bourgmestre, Pierre Huart, et la présidente du CPAS, Colette Delmotte, se sont d’ailleurs rendus sur les lieux dans l’après-midi et se sont entretenus avec les habitants concernés.

«J’ai entendu des bruits sourds...»

La maison située au 104 semblait a priori la plus touchée."Ce matin, j’ai entendu des bruits sourds, j’ai d’abord cru à l’explosion d’un pétard, ou une porte qui claque, explique le propriétaire, qui habite dans la maison depuis une quarantaine d’années.Puis je me suis aperçu qu’il y avait des fissures dans la chambre située à l’avant. J’ai téléphoné à mon assurance mais on m’a répondu qu’il fallait attendre 14 h. Entre-temps, il y a eu de nouveaux bruits, et des fissures sont apparues sur la façade et dans le hall d’entrée. Mon voisin est venu sonner, parce qu’il y avait des problèmes chez lui aussi…"

Les services d’urgence d’ORES (pour le gaz) et de la SWDE (pour l’eau) ont été appelés pour procéder à des vérifications. Les services communaux se sont également rendus dans le quartier pour poser des barrières mais finalement, après un premier examen des dégâts, il a été décidé que la circulation sur le boulevard pouvait reprendre et les déviations temporaires ont été levées.

Aux experts de se prononcer

Il était trop tôt, ce vendredi, pour déterminer l’origine de ces fissures. Un fort assèchement du sol comme cela s’est vu dans d’autres régions? Une fuite d’eau sachant que la cage d’ascenseur de l’immeuble à appartements était inondée et qu’un petit chantier de réparation d’une conduite est pour l’instant ouvert de l’autre côté du boulevard? Ce sera aux experts de se prononcer…