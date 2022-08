Les fleurs continuent à embellir l’espace public à Nivelles malgré la sécheresse

Chaque semaine, un point est fait avec la Société wallonne des eaux (SWDE) et à ce stade, aucune restriction n’a été édictée pour Nivelles. Les arrosages se poursuivent donc et vu la chaleur des journées, les ouvriers qui s’en chargent sont pied d’œuvre dès 7h du matin, et même 6h30 lorsque les températures annoncées dépassent les 30 degrés.

Aucune autre mesure n’a été décidée pour les espaces verts et compte tenu de ces arrosages, la végétation semble tenir le choc."On continue à arroser les fleurs parce qu’on estime que cela fait partie de l’embellissement de l’espace public, et donc que cela en vaut la peine, confirme l’échevin du Développement durable et des Espaces verts, Pascal Rigot.Les espaces sont arrosés grâce à un puit artésien, donc sans utiliser l’eau de ville. On arrose tant que la SWDE n’émet pas de restriction. Il semble qu’à Nivelles, et que dans le Brabant wallon en général, la situation n’est pas aussi problématique que dans d’autres communes de Wallonie. Si cette situation favorable vient à changer, on avisera."

Des risques pour les arbres

À la connaissance de l’échevin, la sécheresse en cours n’a pas causé de dégâts majeurs au niveau des plantations de la Ville. Pour les arbres par contre, cela risque d’être plus problématique.

"Pour l’instant, rien n’est très visible et l’été humide de 2021 a sans doute été un répit pour nos arbres après trois étés secs, explique Pascal Rigot.Mais il est clair que les sécheresses qui se répètent d’année en année les rendent vulnérables. Ils sont en stress hydriques, et sont plus fragiles quand ils sont attaqués par les insectes et les champignons."

C’est ce qui avait évoqué en 2020 lorsque des peupliers ont dû être abattus au parc de la Dodaine – lire ci-dessous – et du côté de la Ville, on s’attend malheureusement à ce que ce type de problèmes se multiplie dans les prochaines années. Depuis des années, les arbres de l’espace public nivellois sont surveillés par un bureau extérieur spécialisé et cet automne, ils feront l’objet d’une attention particulière pour évaluer d’éventuels dégâts.

Il ne fait guère de doute, pour l’échevin, que la Ville devra opter dans les prochaines années pour des essences plus résistantes à ces nouvelles conditions climatiques.

Ce sera d’ailleurs déjà le cas pour les replantations prévues dans le cadre des compensations pour la reconversion de l’hôtel de Rifflart d’Ittre. Le promoteur devra en effet replanter 20 nouveaux arbres sur le site ainsi qu’ailleurs sur le territoire de Nivelles pour compenser les abattages. Les essences choisies devront être adaptées au changement climatique. Idem en ce qui concerne la compensation pour l’élargissement de la piste d’athlétisme, les plans prévoyant l’abattage de 16 arbres, et la replantation de 48.