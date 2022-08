Depuis la Charente, Christian Brassaud a roulé plus de 5 000 km avant d’arriver… à Nivelles

Il est aussi venu assister une année au Tour Sainte-Gertrude et ce mardi, il était de retour sous les tours de la collégiale Sainte-Gertrude, attendu par une partie des membres du comité de jumelage. Il faut dire qu’il est parti de Charente Maritime le 7 mai dernier, à vélo, pour boucler un long tour de France. Il est ainsi passé par Bayonne, se frottant aux Pyrénées avant de redescendre vers la Méditerranée, remonter les Alpes avec une petite incursion en Italie, et le voilà en Belgique après avoir visité le Luxembourg le week-end dernier.

À Nivelles, il retrouve des têtes connues. Il avait d’ailleurs déjà croisé le conseiller communal Gérard Hubaux… dans les Alpes il y a un mois. La nuit de son arrivée, il a été hébergé par un membre des Gilles de l’An 2000. Reçu mardi après-midi à l’hôtel de ville, Christian Brassaud s’est également rendu à la rue de Saintes, passant sous la porte du même nom, pour immortaliser le moment. Ce mercredi, il reprendra la route avec pour objectif de passer voir son frère le 15 août dans le nord de la France, avant de traverser la Normandie et la Bretagne.

En moyenne, il roule une soixantaine de kilomètres par jour, sans toutefois suivre un road book – lire dessous – et peu avant son arrivée en terre aclote, il a dépassé les 5 000 km de périple.

Parti avec son "vélo de tous les jours" qu’il a baptisé "Rayon maritime", il n’avait pas d’autre entraînement qu’un voyage annuel de trois semaines, durant ses congés, vers des régions françaises relativement proches de chez lui comme la Corrèze, la Dordogne ou le Bordelais.

«Jamais de réveil»

"La règle n° 1 pour être en forme, c’est de ne jamais utiliser de réveil, sourit-il.J’écoute mon corps, j’avance à mon rythme. Dans les Alpes, c’était plus difficile mais tellement beau… Il n’y a eu qu’une seule journée durant laquelle je n’avais vraiment plus rien dans les jambes. C’est vrai que cette année, si j’écoutais la météo, je resterais toute la journée à l’ombre… Il faut juste s’adapter, bien s’hydrater. Je fais mes courses au jour le jour, ce qui me permet de passer un petit moment dans des magasins climatisés si j’ai un peu trop chaud!"

Pour le Français, ce voyage pour lequel il a pris un congé de cinq mois est la réalisation d’un rêve."Certains partent parce qu’ils se sentent mal dans leur peau, mais ce n’est pas mon cas, sourit-il.Je voulais déjà partir à vélo quand j’étais adolescent mais voilà, il y a le travail, puis la maison… L’épidémie de Covid m’a forcé à reporter mon projet alors après, je me suis dit qu’à 48 ans, c’était le moment de vivre mon rêve d’ado!"