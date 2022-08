Brabant wallon: Infor Jeunes collecte à Nivelles du matériel scolaire destiné à une grande donnerie

Alors, pour la deuxième année consécutive, Infor Jeunes Brabant wallon, dont les locaux sont situés au 13 de l’avenue Albert et Élisabeth, à Nivelles – dans l’ancienne gare le long du RAVeL –, organise une collecte de ce genre de matériel. Durant tout l’été, les jeunes peuvent déposer tout ce dont ils n’ont plus besoin ou dont ils veulent se séparer, pour autant que ces fournitures soient toujours en bon état.

L’idée est d’organiser une "donnerie": ceux qui apportent certains objets mais aussi d’autres jeunes qui voudraient certains articles scolaires sans devoir les payer peuvent venir se servir, gratuitement, dans le petit stock qui se constitue progressivement. Ce lundi, il y avait déjà pas mal de fardes – c’est sans doute ce qui est le plus déposé –, une bonne quantité de crayons, quelques manuels, des blocs de feuilles, un atlas, des dictionnaires…

Les jeunes un peu moins sur les réseaux sociaux cet été?

L’an dernier lors de la première édition, l’appel lancé via les réseaux sociaux par Infor Jeunes avait connu un joli succès. Cet été, c’est un peu plus calme…

"Nous avons relayé l’appel sur Facebook et sur Instagram. Peut-être les jeunes sont-ils un peu moinssur les réseaux durant ces vacances qu’en 2021, quand on parlait encore beaucoup de la pandémie, sourit Laura Bertrand, une des animatrices d’Infor Jeunes BW.Tant mieux pour eux! On relancera régulièrement, et nous avons également imprimé des affiches. L’action dure jusqu’à la fin du mois d’août et nous sommes preneurs de tout ce qui est en bon état, même des chaises de bureau ou des bureaux. L’apport et la reprise sont anonymes et il n’a aucune condition: il suffit de venir et de passer la porte!"

Cette initiative, propre à Infor Jeunes Brabant wallon, s’inscrit dans une initiative plus globale baptisée "Green Vibes" (lire ci-dessous) et visant à promouvoir certains gestes écocitoyens. L’objectif est de la reconduire chaque année, peut-être en impliquant aussi les établissements scolaires qui seraient intéressés par la démarche.