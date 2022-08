Une promenade à Monstreux (Nivelles) le long de trois cours d’eau

Un itinéraire bucolique de 12 kilomètres qui vous emmènera à la fois à travers champs, le long des bois et au bord de l’eau."J’ai créé cette promenade pour raconter aux gens des histoires,explique Nathalie Demain.D’abord celle de l’anciennevoie de tram Ronquières – Nivelles qui n’a jamais pu servir parce que les Allemands ont tout réduit à néant pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a l’histoire de l’écluse n° 24, celle qui marque la frontière entre le Brabant wallon et le Hainaut. Et pour finir, le récit du bois aux deux visages: d’un côté, il s’appelle Bois de l’hôpital et de l’autre côté, une fois le Ry de Pont-à-Mousson traversé, il est dénommé le Bois du Planti."

Du point de départ à 1 (1,8 km)

Dos à l’église de Monstreux, remontez la rue du Gendarme jusqu’à hauteur d’une jolie ferme blanche. La route s’incurve sur la gauche, empruntez le sentier à droite fermé par une barrière verte et blanche. Après +/– 600 mètres, lorsque vous vous rapprochez de la rivière, tournez à droite dans la prairie en empruntant une chicane métallique. Droit devant vous, remontez le cours de la Thines jusqu’à une autre chicane. Ignorez le sentier sur la gauche, continuez le long de l’eau, en bordure de champs, sur une distance de 600 mètres avant de rejoindre une route asphaltée que vous empruntez à main gauche. Un pont vous permet de traverser la rivière. Laissez une première rue à gauche et, au carrefour, tournez à gauche.

De 1 à 2 (2,8 km): la ferme du Castia

Suivez le paisible chemin d’Hiernoulet sur +/– 750 m. Ignorez le sentier barré sur votre gauche et poursuivez la route. Vous passez au-dessus du Ry de la Brique. À hauteur d’une chapelle, tournez à droite dans le sentier du Bois d’En Bas. Vous longerez des prairies à chevaux et, sur la droite, un marchand de légumes bio: Les Paniers Verts. Arrivé à un T, allez à gauche vers l’église de Bornival. Après quelques mètres, empruntez le sentier n° 21 sur votre droite entre des habitations. Il dévale la pente par de larges escaliers jusqu’à un caillebotis. Remontez tout droit la prairie délimitée aux deux extrémités par une chicane métallique. une fois que vous avez rejoint la rue asphaltée, remontez-la sur la gauche, passez à côté d’une chapelle et continuez jusqu’à une bifurcation, tournez à gauche dans une rue pavée bordée d’habitations qui vous conduit jusqu’à l’école. Face à l’école, tourné à gauche pour rejoindre l’imposante ferme-château du Castia.

De 2 à 3 (2,8 km): L’écluse n° 24

Une fois la ferme-château du Castia dépassée, vous arrivez à un T, descendez sur +/– 300 mètres avant de retourner à droite dans la rue du Bois d’en Bas. Devant vous, vous apercevez le plan incliné de Ronquières. À la prochaine bifurcation, après +/– 500 mètres, prenez le chemin de gauche qui descend. Plus loin, la Thines serpente sur votre gauche. Après plus d’un kilomètre, vous arrivez à hauteur d’une jolie ferme-moulin, le chemin fait place aux pavés, poursuivez droit devant. Après +/-300 mètres, tournez à gauche en épingle à cheveux dans un sentier asphalté avant de venir longer le canal. Vous passez devant l’écluse n° 24, gardez l’eau à droite. Le chemin se transforme en sentier. Plus loin, un banc vous invite à une pause parfaite, poursuivez jusqu’à une barrière en bois.

De 3 à 4 (2,2 km): à la lisière du bois

La barrière dépassée, tournez à 180° sur la gauche, laissant le canal en contrebas. Après 200 m, le chemin redevient asphalté. Après +/– 200 m, poursuivez votre remontée jusqu’à une chapelle. Tournez à gauche dans la chaussée de Soignies (voie sans issue). Après avoir traversé le plateau, le chemin redescend et s’empierre. Le petit ru au-dessus duquel vous passez marque l’entrée dans le Bois de l’Hôpital. Après +/– 350 m, ouverture du paysage sur la gauche, soyez attentif: juste après, en bordure du bois, virez à gauche dans un sentier qui longe le bois sur la droite. Après +/– 250 m, le sentier bifurque sur la droite afin d’entrer dans le bois. Après +/– 450 m, le joli sentier s’élargit pour finalement rejoindre le Ry de Pont-à-Mousson.

De 4 au point de départ: le ry des corbeaux

Passé le ruisseau, tournez à droite dans une belle allée qui se situe dans le Bois devenu… de Planti. Montez le long du ruisseau qui se trouve une fois à droite, une fois à gauche. À l’orée du Bois, franchissez une barrière et ensuite tournez à gauche, dans le chemin de Soignies, qui vous conduit sur un plateau. Au carrefour, continuez tout droit. Tournez à gauche après la première maison sur la droite portant le n° 77, dans le sentier herbeux (n° 32) délimité à droite par la clôture d’un jardin. Après +/– 150 m, ce sentier entre sous couvert boisé puis enjambe le Ry des Corbeaux, que vous suivez sur la gauche. À la route, rue de l’Église, tournez à gauche et 50 m plus loin, au carrefour, virez à gauche afin de rejoindre l’église de Monstreux.

24 itinéraires en boucle au fil de l’eau

Dans ce livre paru en 2019, Nathalie Demain vous propose 15 promenades en boucle, rassemblées en cinq circuits de trois balades. Celles-ci sont modulables selon vos envies. Vous y retrouverez, plus détaillée la balade du jour, au départ de Monstreux.