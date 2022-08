Nivelles: le Salon de la santé et du bien-être de retour le 3 septembre

Les exposants seront une cinquantaine, non plus répartis entre le cloître et le Waux-Hall, mais concentrés cette fois dans ce dernier lieu afin d’apporter un maximum de confort aux participants et au public. C’est aussi dans la salle de spectacle qu’auront lieu les deux conférences, à 10h et à 15h.

La première évoquera le "vieillissement réussi" avec la cheffe du service de gériatrie du groupe hospitalier Jolimont, la Dr Sandra Higuet, et sa collègue la Dr Nathalie Denewet. La deuxième conférence, dans l’après-midi, devrait attirer du monde: le Dr Yves Coppieters, épidémiologiste de l’ULB dont les analyses étaient très suivies durant la pandémie, fera l’état des lieux du Covid-19 avec un point sur ce qui s’est passé, sur le présent mais aussi sur ce à quoi il faut s’attendre pour le futur.

Côté exposants, on retrouvera notamment le colon géant prêté par le Chirec, et une demi-douzaine de stands proposés par l’hôpital de Nivelles. Il s’agira principalement de faire passer le message de la prévention en matière de diabète, de vieillissement, de risques cardiaques… On pourra donc obtenir de précieux conseils, par exemple en matière d’alimentation, mais aussi tester sa tension artérielle ou encore se prêter à un dépistage du diabète.

Tester un «simulateur de vieillesse»

Le service des urgences sera également présent pour évoquer les gestes qui sauvent. Et, petite curiosité, les visiteurs pourront tester un "simulateur de vieillesse": un costume lesté et des lunettes vous feront accuser le poids des ans en quelques secondes.

"On peut saluer la volonté de l’hôpital de s’impliquer dans la vie nivelloise, fait remarquer l’échevin de la Santé, Germain Dalne.Pour cette édition du salon, le volet bien-être sera aussi étoffé, pour répondre à une évolution que nous constatons tous, surtout depuis le Covid. Différentes associations nous rejoignent dans ce cadre."

L’occasion d’évoquer par exemple la gymnastique pour les aînés ou le yoga, le coaching bien-être, la sophrologie, certaines médecines douces…

Ce troisième salon de la santé se tiendra de 9h à 16h30 et toutes les activités ( www.nivelles.be), y compris les conférences, seront gratuites. Des animations seront également proposées pour les enfants et un feuillet promotionnel sera distribué dans les prochains jours chez les professionnels et les services de santé de la cité des Aclots.

Lors de deux éditions précédentes, environ 300 personnes étaient passées par les différents stands. les organisateurs espèrent dépasser ce seuil le 3 septembre.