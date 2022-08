Nivelles: quatre soirs de théâtre, rue de Charleroi, dans le jardin du comédien Gaëtan Baijot

Lorsque les spectacles ont été à nouveau autorisés, mais en plein air avec une jauge limitée à 50 spectateurs, le Nivellois a eu une idée."Je me suis dit que je vivais dans une maison de 1514: elle existait avant Molière, il y avait quelque chose à faire, sourit-il.J’ai décidé de jouer chez moi, sur la terrasse, avec la maison comme décor et les gens installés dans le jardin. C’était fou, ça a marché directement, je jouais six représentations par semaine!"

Fort de cette belle expérience, Gaëtan Baijot a remis le couvert l’an dernier, avec des résultats plus mitigés. Rien à voir avec la pandémie ou le contenu de sa pièce, qui mise par ailleurs pour une bonne part sur l’improvisation, dont il est spécialiste. C’est surtout que l’été dernier, la météo a été exécrable pour jouer en plein air, même en déployant des tonnelles…

«Molière et Vous» et «Selon que vous serez puissant ou misérable»

Cette année, le Nivellois relance l’aventure, avec un concept un peu différent: il ouvrira à nouveau son jardin mais seulement le samedi, de 15h à 18h, pour des initiations à l’improvisation, et chaque dimanche du mois d’août à 16h pour un spectacle.

Ainsi, le 7 août, il jouera à nouveauMolière et Vousmais la semaine suivante, le dimanche 14 août, il cédera la scène – donc la terrasse! – à Dominique Rongvaux. Le spectacleSelon que vous serez puissant ou misérableévoquera, on s’en doute, non plus Molière, mais Jean de la Fontaine.

Impro

Le 21 août, les spectateurs retrouveront Gaëtan Baijot, mais il ne sera plus seul. Il jouera en compagnie de son complice Greg Baumann, avec qui il a gagné à quatre reprises le Mondial de catch impro, organisé en France. Le duo, évidemment bien rodé, affrontera une équipe d’improvisatrices.

«Ça va saigner» avec Éric Boschman

Enfin, le dimanche 28 août, c’est Éric Boschman qui viendra dans le jardin de la rue de Charleroi pour présenter son nouveau one-man-show, intituléÇa va saigner.

Les réservations sont enregistrées par mail à l’adresse lamaisonbaijot@gmail.com et comme depuis 2020, il n’y a pas de prix d’entrée, Gaëtan Baijot optant pour une rémunération au chapeau.