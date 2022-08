Nivelles: le Saint-Sépulcre, officiellement désacralisé, peut désormais être mis en vente

"Cet arrêté constitue pour la Ville comme pour la fabrique d’église une nouvelle étape dans le dossier, qui va nous permettre d’avancer et de lancer la vente de cet édifice", commentait jeudi après-midi l’échevin en charge des cultes, Germain Dalne.

En réalité, alors que cette désacralisation de l’église construite en 1891 est évoquée en terre aclote depuis des années, l’arrêté de la Région wallonne était attendu pour pouvoir lancer la mise en vente.

L’église est fermée depuis 2019

La saga avait commencé en juillet 2019, suite à une visite des pompiers sur place. Les professionnels de la sécurité publique avaient relevé des problèmes de stabilité au niveau du clocher, des risques de chute de pierre à partir de la toiture, ainsi que des soucis de sécurité à l’intérieur même du bâtiment.

Ce qui avait amené le préventionniste de la zone de secours à remettre un avis défavorable quant à l’utilisation des lieux dans le cadre du culte. On ne joue pas avec la sécurité: le bourgmestre, Pierre Huart, avait rapidement fait fermer l’église. Celle-ci n’a pas rouvert ses portes depuis et elle a été entourée de barrières afin non seulement d’en interdire l’accès, mais aussi d’empêcher les promeneurs de circuler trop près de l’édifice vu les possibles chutes de pierres.

S’en sont suivies d’assez longues discussions sur l’avenir du Saint-Sépulcre, sachant que les travaux de remise en ordre étaient évalués à l’époque à… 2 millions d’euros. Ce qui n’était pas dans les moyens de la fabrique d’église qui est propriétaire, tandis que la Ville – lire ci-dessous – avait annoncé qu’elle n’était pas prête non plus à mettre la main au portefeuille.

Finalement, en mai 2021, l’archevêché de Malines-Bruxelles a initié le processus de désaffectation. Les activités du culte sont temporairement transférées à l’église Saint-Jean-et-Nicolas (les Récollets), en attendant la construction d’une nouvelle chapelle, dans le quartier du Petit Baulers.

La mise en vente devrait se faire rapidement

Les démarches pour lancer une mise en vente sont à présent imminentes. Lors de la procédure de désacralisation, la fabrique d’église avait annoncé que des conditions spécifiques seraient prévues pour la cession de propriété: l’acquéreur devra s’engager à conserver l’esthétique globale du bien, et il n’est donc pas question de raser l’église. Il devra aussi préserver certains éléments caractéristiques. Dans ce cadre, certains des vitraux devront être maintenus ou réemployés.

Enfin, certaines conditions portent sur la nouvelle destination des lieux, qui devra tout de même respecter l’affectation passée. Pour faire bref, il n’est pas question de laisser le champ libre à un acheteur qui voudrait se servir d’une église pour organiser des activités "inconvenantes" ou en faire un lieu accueillant des fêtes débridées…