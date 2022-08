La campagne parkings PMR  de la police Nivelles-Genappe: un PV par jour depuis le 1er juillet

Il faut dire que la zone avait à cœur de montrer que contrairement à certaines idées reçues, garer son véhicule sur une place réservée aux personnes handicapées sans disposer de la carte ad hoc, c’est s’exposer à un risque réel de payer une amende, en plus de mépriser les droits d’une catégorie de personnes.

Contrairement à d’autres campagnes menées par la zone sur des thématiques différentes, il n’y avait d’ailleurs pas de phase préventive: dès le premier jour, les agents de quartier, les membres du pool roulage et les policiers des équipes d’intervention dressaient des PV en cas d’infraction, avec à la clé une amende de 125 €.

Le 12 juillet, le total était de 17 PV infligés sur le territoire de deux communes et depuis, sur les réseaux sociaux, la zone de police a continué à poster régulièrement des messages rappelant sa campagne et l’importance de respecter les emplacements de stationnement pour personnes handicapées.

À mi-parcours de cette opération de deux mois, on est à 30 infractions constatées à Nivelles et Genappe. Entre le 13 et le 31 juillet, 841 places PMR ont été contrôlées. Alors que certains prétendent que ces places ne sont en réalité que rarement occupées, les chiffres montrent le contraire: au moment où les policiers sont passés, 278 de ces 841 emplacements étaient occupés.

Sur les 13 conducteurs verbalisés durant la dernière quinzaine du mois de juillet, dix l’ont été parce qu’ils ne disposaient pas de la carte, deux pour l’utilisation frauduleuse de cette carte – un utilisait une copie – et un parce que la date de validité du document était dépassée.

Les deux endroits les plus problématiques sont situés sur le territoire de Nivelles: 4 PV ont été rédigés pour absence de carte à la rue Delfosse et 3 sur le parking du Shopping Center.

Petit rappel: la zone de police a annoncé que durant la dernière semaine d’août, elle ne se contentera pas de verbaliser: les véhicules en infraction seront emmenés par un dépanneur.