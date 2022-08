Selon le parquet, le trafic dura du 27 avril 2020 au 15 mars 2022. Comme bien souvent en matière de stupéfiants, c’est une information qui fut communiquée à la cellule nouvellement créée au sein de la police de la zone Nivelles-Genappe et qui est spécialement chargée de la problématique des stupéfiants.

La Ford Fiesta de Giuseppe S., 61 ans, de Braine-le-Château, fut étroitement surveillée d’autant que, en peu de temps, sa plaque fut scannée 474 fois à Nivelles, dans l’ouest du Brabant wallon et sur la route menant en Hollande. Il s’alimentait à une "centrale" qui disposait chaque jour de trente livreurs!

Rue Sainte-Anne

Furent également épinglées d’autres voitures qui avaient été immatriculées par le précité et qui étaient utilisées par Serxhio K. surnommé Giovanni (celui dont on est sans nouvelles) et par l’Albanais Soni Z., 34 ans, dit Lucas.

Le quatrième mousquetaire est Adriano L., 21 ans, autre Albanais, qui se trouvait dans un appartement du deuxième étage d’un immeuble de la rue Sainte-Anne lorsque la police y débarqua en perquisition le 15 mars dernier. Il était en train de confectionner des pacsons de cocaïne. Dans l’appartement également, plus d’un kilo de cocaïne pure, des pacsons et des boulettes ainsi que 9 500 € dissimulés en différents endroits.

Il déclara avoir été engagé deux semaines avant. Il était venu en Belgique pour travailler"dans le bâtiment". Le parquet requit à son encontre 40 mois de prison ferme, une peine qualifiée de"déraisonnable"par son avocat qui plaida une peine assortie du sursis pour ce qui excède la détention préventive. Il fit un sort à l’information, livrée sans insistance par le parquet, selon laquelle il serait détenteur d’un compte bancaire de 15 millions de dollars…

Deux fois 40 mois et deux fois 4 ans

Le tribunal l’a condamné aux 40 mois requis mais avec sursis pour moitié et à une confiscation de 30 000 €.

Même peine, mais sans sursis, pour Giuseppe S et même confiscation. Soni Z. écope de 4 ans avec sursis et confiscation de 40 000 €. Idem pour Serxhio K. qui, lui, ne bénéficie pas du sursis.