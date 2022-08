Niv’Express, un jeu pour découvrir le centre de Nivelles autrement

On peut jouer seul mais c’est évidemment plus amusant en équipe – de huit participants maximum -, en famille ou avec des amis. Il suffit de se rendre à la Conciergerie, rue du Pont Gotissart, où les candidats recevront un plan ainsi que la première question du "Niv’Express". La participation est fixée à 10 € par équipe.

Du mercredi au samedi

Du mercredi au samedi, des départs sont prévus à 10h, 13h et 16h, pour potentiellement quatre équipes en même temps. Celles-ci se choisiront d’abord une couleur et un peu sur le modèle de "Pékin Express", elles vont ensuite s’affronter pour tenter de boucler le parcours le plus rapidement possible. Chaque fois qu’une réponse sera trouvée, les participants devront rentrer à la Conciergerie pour obtenir la photo et la question suivantes mais comme tout se passe dans l’hyper-centre, les distances ne sont pas importantes.

Histoire d’introduire une petite inconnue supplémentaire, en commençant l’épreuve, chaque équipe choisira une couleur correspondant à un adversaire qu’elle pourra "pénaliser" de 2 minutes en cas de victoire. Même concourir aux côtés d’un bon connaisseur de Nivelles et de son histoire n’est donc pas une garantie absolue de meilleure performance.

Même les Aclots pur jus découvriront sans doute des choses en tentant leur chance au Niv’Express: ce n’est pas parce qu’un élément de façade nous semble familier, par exemple, qu’on peut le retrouver facilement, ni répondre de manière correcte à une question le concernant.

Des «paniers nivellois» à gagner

Chaque semaine, les temps des différentes équipes participantes seront comparés et les meilleurs gagneront un "panier nivellois". Celui-ci sera remis chaque samedi matin à la Conciergerie. Dans ce panier, on trouvera notamment des bons pour acheter dans les commerces locaux et des produits nivellois dont une bouteille de Dgin Dgin. Il s’agit d’un nouveau gin, produit artisanalement et dont la conception est typiquement aclote.