La commune libre du Petit Saint-Jacques (Nivelles) organisait sa ducasse le week-end dernier: «Quelle joie de se retrouver!»

C’est aussi une "commune libre" et le maire du quartier, Daniel Houze, a lancé la fête aux côtés des membres du collège et du conseil communal, dans les odeurs de tarte al djote et sous les drapeaux bleu-blanc-rouge qui n’étaient pas les couleurs de la France samedi mais bien celles de Nivelles.

«Nous allons tous sketer l’baraque!»

"Le Covid ne nous a pas vaincus, nous allons tous sketer l’baraque! Quel plaisir de vous retrouver", a confirmé le maire de la commune libre du Petit Saint-Jacques en détaillant les activités prévues tout au long du week-end. Au programme notamment, des jeux en bois pour les enfants, des concerts, un bal folk et diverses animations encore dont un tournoi de pétanque… à boules carrées.

L’ambiance étant à la fête, personne n’a interpellé directement le collège sur l’actualité du quartier, à savoir les travaux qui viennent de se terminer du côté de la rue des Brasseurs et de la place du Haubergeon. La réception provisoire est prévue en septembre et sur les réseaux sociaux, le résultat du chantier est pas mal fustigé. Le petit giratoire surélevé et son réverbère, qui donnaient un cachet à cette petite place marquant l’entrée dans le vieux quartier, ont disparu au profit d’une surface totalement plane en klinkers avec des places de parking mieux marquées, sans la moindre présence de végétation.

«On devait choisir...»

"Dès le départ, l’objectif était de retravailler les trottoirs pour laisser davantage de place aux piétons, justifie l’échevin des Travaux, Pascal Rigot.On tient compte de l’évolution, en mettant l’accent sur la mobilité douce. Si on avait ajouté un ou deux arbres, cela faisait autant de places de parking en moins alors qu’on est en plein centre-ville. On devait choisir entre les plantations et le confort des riverains parce que la réalité, c’est aussi que certains ménages ont deux voitures…"