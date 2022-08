Budget participatif de Nivelles: depuis ce lundi, les citoyens sont invités à voter pour un ou plusieurs des 7 projets retenus

Après l’appel officiel, les organisateurs ont eu quelques doutes: après quinze jours, un seul projet avait été rentré. Les autres sont arrivés depuis et finalement, 13 dossiers ont été remis à l’administration communale. Un tri a dû être opéré pour examiner si tous les critères définis dans le règlement étaient remplis – lire ci-dessous – et finalement, ce sont aujourd’hui sept projets recevables et techniquement faisables qui sont soumis, jusqu’au 30 septembre, aux habitants de Nivelles.

Après évaluation de ces sept réalisations, on arrive à un total d’environ 51 300 €. Logiquement, seule une des idées sera écartée, le budget initial de 50 000 € permettant de concrétiser les six autres. Pour en finir avec les considérations techniques, on précisera que pour être pris en compte, les votes peuvent être exprimés soit via la plateforme MyOpinion accessible à partir du site internet de la Ville ( www.nivelles.be), soit en version papier à l’administration communale.

Suit ici un résumé des sept projets qui sont soumis au vote des citoyens durant deux mois.

– L’ASBL Du côté des champs propose le placement d’un panneau didactique sur l’histoire du village de Baulers, à destination des promeneurs mais aussi pour servir de support aux enseignants. La réalisation est évaluée à 2 000 €.

– L’ASBL Les Potes à Jean suggère la création d’un four à pain communal, qui pourrait être ouvert une fois par mois. L’idée est de transmettre un savoir-faire ancestral ainsi que de favoriser l’échange et le partage. L’emplacement n’est pas déterminé. Le projet est évalué à 9 475 €.

– Le comité de quartier Gareauchateau voudrait continuer la restauration et l’embellissement du tunnel de la gare, via la réalisation d’une fresque par un artiste. Un montant d’un peu plus de 4 300 € devrait permettre de le faire.

– Le comité de quartier Verger, au Petit Baulers, espère décrocher un budget de 8 000 € pour créer un terrain de pétanque ouvert à tous, sur un site clôturé où deux bancs pourraient être ajoutés. L’emplacement doit encore être discuté avec le promoteur qui a construit le quartier.

– Le groupement citoyen ASM envisage la mise à disposition de quatre tables d’échec au parc de la Dodaine, notamment pour favoriser les activités intergénérationnelles. Coût estimé: un peu plus de 9 200 €.

– Un autre groupe de citoyens a imaginé la création d’un parcours santé (9 250 €) de plusieurs modules au Petit Baulers.

– L’AMO Tempo rêve aussi d’un parcours santé ouvert à tous (9 000 €) quelque part sur le territoire de Nivelles.