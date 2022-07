En 1972 et 1974, le Grand Prix de Belgique de Formule 1 a eu lieu à Nivelles, sur le circuit de Nivelles-Baulers. À l’époque, la F1 abandonne momentanément Spa-Francorchamps dont le circuit est jugé trop dangereux. Ce n’est pas le cas du circuit nivellois et de ses sept virages. Nivelles et Zolder se partageront donc le GP de Belgique.