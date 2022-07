Nivelles: Clownmania prépare son grand retour en 2023

"On avait tenté une édition juste après le Covid, en constatant que les gens avaient besoin de sortir et de se changer les idées, explique la présidente, Anne-Marie Mycke.Outre la météo, c’était sans doute un peu tôt: le public avait encore peur des rassemblements, et c’est d’ailleurs ce qu’on m’a confirmé dans les commerces: il a fallu du temps pour que le monde revienne. Dans les salles de spectacle, on n’est d’ailleurs pas revenu non plus au taux de fréquentation d’avant 2019, même à l’heure actuelle…"

Bref, Clownmania a connu un moment difficile mais les responsables, qui veulent rendre à l’art ancien et exigeant du clown le prestige qu’il mérite, n’ont pas baissé les bras. Ils gardent leur objectif d’un festival annuel en terre aclote."On veut s’installer à Nivelles, où la Ville nous soutient, confirmera présidente.Les clowns d’un peu partout sont intéressés pour se produire en Belgique et si on a une ville de ralliement, avec un événement récurrent, ça va fonctionner."

Les 8 et 9 juillet 2023

Une date est d’ailleurs déjà fixée pour la prochaine édition: ce sera les 8 et 9 juillet 2023. Avec la modification du calendrier scolaire, les clowns devraient d’ailleurs pouvoir battre le rappel dans les écoles, durant la dernière semaine de l’année.

En attendant ce grand rendez-vous de l’an prochain, Clownmania s’est rappelé aux bons souvenirs des Aclots ce mercredi, en proposant plusieurs animations dans le cadre de Nivelles Village. Roger Goes, clown bien connu des Nivellois, était évidemment de la partie et on le retrouvera aussi le 25 janvier, lors du passage du cirque Stromboli à Nivelles.

Toujours pour entretenir l’intérêt des Aclots pour l’art du clown, un spectacle d’Elastic et Francesca est programmé au Waux-Hall le 4 mars prochain. Le duo réputé devrait aussi être à l’affiche de Clownmania 2023.