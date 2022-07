Nivelles: le quartier Saint-Jacques va renouer avec la fête ce week-end

C’est aussi une "Commune libre", proclamée lorsqu’il était question de raser le quartier pour faire place à des immeubles à appartements. Les habitants ont heureusement obtenu gain de cause et depuis, de manière un peu folklorique, le quartier a un "maire" qui n’est pas le bourgmestre de Nivelles."Il y a dans le quartier un esprit de convivialité, on se connaît pratiquement tous", confirme le maire actuel, Daniel Houze, qui habite sur place depuis 1978 et est entré en fonction en 2017.

Avec les deux années "Covid" qui viennent de s’écouler, cette vie de quartier a été un peu malmenée mais le comité a tenté de préserver l’essentiel, en organisant par exemple une petite brocante, ou encore une fête des voisins en mai dernier. Ce week-end, les conditions étant enfin réunies, on relancera enfin au quartier Saint-Jacques une "grande ducasse" qui durera deux jours.

Samedi, dès 9h, les brocanteurs s’installeront dans les rues où flottera sans aucun doute l’odeur de la djote, puisque la confrérie sera de la partie. C’était une animation habituelle des fêtes précédentes mais par contre, le comité va tenter une première avec un tournoi de pétanque… à boules carrées. Des jeux à l’ancienne seront installés et samedi à partir de 19h30, un bal folk sera animé par Folk à Donf.

Dimanche matin, les brocanteurs seront à nouveau présents et à partir de midi, une scène ouverte devrait apporter une belle ambiance musicale. Des visites guidées seront également proposées à ceux qui veulent en savoir plus sur l’histoire de ce quartier du Vieux-Nivelles, qui a échappé en bonne partie aux bombardements de mai 1940.

Tout au long du week-end, une buvette accueillera le public à la rue des Brasseurs."Pour que la Commune libre perdure, on espère que des jeunes vont s’impliquer, glisse le maire.On fait un maximum mais comme pour toutes les associations qui reposent actuellement sur le bénévolat, c’est parfois un peu compliqué…"