Val de Thines à Nivelles : un subside de 3,4 millions d’euros pour la future école fondamentale

En réalité, il ne s’agit pas d’un nouveau montant, mais de la prolongation d’une subvention promise il y a quelques années déjà, mais qui n’a pas été concrétisée faute de travaux sur le terrain. À plusieurs reprises d’ailleurs, l’opposition socialiste avait demandé à la Ville de boucler au plus vite le dossier de la réalisation de cette nouvelle école communale, prévue sur le site de l’ancienne imprimerie Arjo Wiggins devenue Idem Papers.

Le promoteur qui veut créer sur place un nouveau quartier n’était pas contre la construction de cet établissement scolaire public, imposée en partie via des charges d’urbanisme. Mais les discussions se sont compliquées avec la Ville et la crainte du PS était que les montants des subventions promises finissent par être réaffectés ailleurs.

«Nivelles a besoin d’unenouvelle école fondamentale»

"Le dossier date de la législature 2014-2019, lorsque nous avons dû rétablir la vérité à propos de l’ouest du Brabant wallon, qui était bien une zone en tension démographique , rappelle André Flahaut. Ce qui a permis de créer l’école Nespa, qui s’est implantée dans un premier temps à Villers-la-Ville avant de venir à Genappe. Nous avions alors obtenu une promesse de subsides pour Nivelles…"

Dans un premier temps, il était question de construire cette future école sur la zone des Heures Claires, dans la première phase du projet Val de Thines. Mais finalement, elle n’a pas été intégrée dans cette première phase pour laquelle le promoteur avait demandé un permis. Des questions se sont posées à propos de la mobilité et de la salle de sport, et le dossier n’a plus vraiment avancé.

"Comme d’habitude à Nivelles, les gens tournent autour de la piscine sans jamais plonger, glisse André Flahaut. On était inquiet pour la subvention et nous avons veillé à ce qu’elle reste inscrite dans le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ce n’est pas une raison pour continuer à pinailler! Il faut passer à l’action sans plus perdre de temps parce que les discussions budgétaires, dans les années à venir, vont être de plus en plus difficiles. Et le besoin d’une nouvelle école fondamentale à Nivelles doit être rencontré."