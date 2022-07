Zone de Nivelles-Genappe : 29 automobilistes pris avec le GSM au volant

Les conclusions de cette étude de longue haleine avaient mis en évidence que la distraction au volant était en réalité la première cause des accidents avec blessés survenus sur les routes de Nivelles et de Genappe, suivie par la conduite sous influence, les infractions de roulage et la vitesse.

Opération de contrôle vendredi dernier

À l’époque, le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, avait indiqué que des actions ciblées seraient entreprises pour lutter contre la distraction au volant, laissant toutefois aux agents du pool "roulage" le soin d’en déterminer la forme.

Chose promise, chose due: vendredi dernier, ces policiers spécialisés au sein de la zone ont effectué des contrôles en ciblant principalement l’utilisation du GSM au volant. On sait que c’est une "distraction" aussi commune que dangereuse.

Il y a quelques mois d’ailleurs, dans le cadre d’une campagne de l’institut Vias, la gymnaste médaillée olympique Nina Derwael avait prêté, sur le circuit de la Driving Academy de Nivelles, son visage et sa notoriété à une campagne de prévention sur cette problématique.

Pas sûr que le message soit bien passé toutefois: durant cette seule opération de contrôle, pas moins de 29 conducteurs ont été interceptés alors qu’ils utilisaient leur GSM en roulant.

Le dispositif était composé de deux motards de la police bien visibles, et d’un inspecteur en civil qui se sont postés à plusieurs endroits de Nivelles et Genappe.

Parmi les 29 contrevenants, 6 ont été pris pratiquement au même moment sur le R24, le contournement de Nivelles où la vitesse peut être importante mais où il y a aussi de fréquents bouchons mettant la circulation à l’arrêt à l’approche des ronds-points. "Imaginez le nombre de conducteurs roulant sans regarder la route!" commente la zone de police.

Pas que le GSM au volant

Les agents ont aussi intercepté un conducteur dont le petit chien courait partout – et sur lui – dans l’habitacle de la voiture.

"Et parce que nos policiers n’ont pas fermé les yeux sur les autres infractions, ils ont aussi verbalisé 3 personnes pour non-port de la ceinture de sécurité, 2 motards qui ne portaient pas d’équipement adapté, et une conduite sous l’influence de stupéfiants entraînant un retrait de permis de quinze jours. Sachez que les actions de ce type se multiplieront" , ajoutent les responsables de la zone.

En précisant, s’il le faut encore, que le but réel de ces opérations qui peuvent faire mal au portefeuille des automobilistes est d’améliorer la sécurité, et donc potentiellement de sauver des vies.