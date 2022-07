Rénovation du musée: un dossier compliqué

Le musée communal est ouvert du mardi au vendredi ainsi que les premier et troisième dimanches du mois, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Il est installé dans l’ancien refuge des Trinitaires d’Orival, construit en 1764. et on voit dès l’approche qu’il aurait besoin de quelques rénovations. Depuis plusieurs années, des échafaudages sécurisent un des porches et les travaux, annoncés de longues dates, n’ont pas encore débuté.

"La procédure est longue mais les permis pour la rénovation du porche et de l’escalier ont été obtenus, et nous voulons vraiment avancer sur ce dossier, affirme l’échevine en charge du patrimoine, Colette Delmotte. Tout comme pour le remplacement des châssis: il est notamment prévu de remettre du verre plat, à l’ancienne, pour les fenêtres. Le bâtiment est classé et donc nous aurons des subsides régionaux à hauteur de 60%, ainsi que des subsides de la Province. Le problème pour l’instant, c’est surtout qu’on attend des remises de prix."

En effet, le marché a déjà dû être relancé à deux reprises et aucun entrepreneur n’a remis une offre pouvant être prises en compte. "On est dessus, on va relancer à nouveau" , confirme l’échevine.