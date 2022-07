Henri Quittelier a dessiné un Nivelles aujourd'hui disparu : un expo lui rend hommage

En 2020, pour marquer les 40 ans du décès d’Henri Quittelier, un livre intitulé "Henri Quittelier chez les Aclots" a été édité. En collaboration avec la famille de l’artiste, il était également prévu de monter une belle exposition au Musée communal, en ajoutant des œuvres prêtées par la famille et certaines archives.

La pandémie a retardé ce projet mais il est aujourd’hui concrétisé: elle est ouverte jusqu’au 11 septembre au Musée (lire ci-contre) et présente à la fois un panorama général de l’œuvre d’Henri Quittelier, des sculptures, des gravures et des peintures montrant qu’il est passé par différents styles, ainsi que des paysages et des portraits. Une partie de l’expo est aussi consacrée aux œuvres directement en rapport avec Nivelles.

"C’était un artiste à la fois très simple et très rigoureux, explique Fabien Pêcheur, le conservateur adjoint du musée communal. Dessinateur hors pair, très exigeant, il était intraitable sur la technique. Pas question pour lui de terminer une œuvre si elle n’était pas impeccable d’un point de vue technique."

Ses dessins et croquis de certaines rues, monuments ou moments de folklore de la cité des Aclots, ont valeur d’archives. Ils montrent en effet le quotidien dans un Nivelles qui a aujourd’hui disparu. En plus de ses activités d’enseignant, il était aussi régulièrement sollicité pour des chantiers artistiques en ville. Ainsi, en 1934, il avait restauré le décor intérieur de l’ancien Waux-Hall en collaboration avec Georges Froment.

Un de ses plus importants chantiers fut aussi l’ornementation de la chapelle du couvent des Conceptionnistes. Il y a travaillé de 1936 à 1939. Le bâtiment a aujourd’hui complètement disparu. Henri Quittelier a participé aussi aux différents projets de rénovation de la collégiale Sainte-Gertrude et l’exposition présente notamment ses projets de vitraux.

Il a mis un terme à sa carrière d’enseignant en 1945 mais a continué à travailler à Nivelles, notamment pour la rénovation de la maison destinée à la direction de la Société métallurgique, qui avait été touchée en 1944 par un missile V1.

Il est probable que cette exposition consacrée à Georges Quittelier et qui sera visible durant tout l’été au musée communal connaîtra un prolongement à Uccle. Des contacts ont en effet été pris par la commune d’Uccle où la responsable est une ancienne Nivelloise.