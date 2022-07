Deux frères, la prison et du cannabis…

Vu ces soupçons, le détenu a été orienté, dès la sortie des visites, vers la salle de fouille. Où il a tenté de prendre les surveillants de court, saisissant quelque chose dans son caleçon pour le porter rapidement à sa bouche. La manœuvre a échoué et les gardiens ont pu saisir deux pacsons de cannabis, emballés dans de la cellophane et pesant au total plus de 12 grammes.

L’intéressé a alors affirmé qu’en descendant vers la salle de visite, près d’un escalier, il avait trouvé ces stupéfiants et s’en était emparé. Il les a gardés en main durant l’entretien avec son frère, avant de les cacher dans son caleçon avant de remonter en cellule…

"Pas très crédible" , a considéré le ministère public devant le tribunal correctionnel où les deux frangins étaient poursuivis.

Seul Soufian est venu se défendre, et lui aussi a clamé son innocence: "Yacine a dit qu’il avait trouvé le cannabis par terre et moi, je ne lui ai pas amené ça, a-t-il affirmé. Cela fait vingt ans que je vais voir mon frère régulièrement en prison. J’ai une fille de 14 ans, je suis en couple, je suis ingénieur en pause carrière pour rénover ma maison… Je n’ai rien à voir avec tout cela. Suite à ce qui s’est passé et à d’autres choses, j’ai pris un peu de distance avec mon frère."

Vu l’absence de ce deuxième prévenu, le tribunal n’a pas eu droit à sa version des faits. Mais le ministère public, lui, a demandé que les deux frangins soient condamnés, vu les gros problèmes que la drogue cause dans le milieu carcéral. Le jugement vient de tomber: Soufian est acquitté au bénéfice du doute tandis que Yacine prend cinq mois de prison ferme par défaut.