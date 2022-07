Maison de la participation: ça avance

Encore fallait-il définir le modèle avec précision, s’entendre sur les termes et sur ce que ferait et ne ferait pas ce nouvel organe. Ce travail, qui impliquait lui aussi la participation du monde associatif et des particuliers pour garder la cohérence de la démarche, a été réalisé.

"C’était un gros boulot de fond, qui a pu aboutir en 2018 , confirme l’échevin en charge de la matière, Pascal Rigot. Mais je ne voulais pas qu’on agisse dans la précipitation, juste avant les élections. Lors de cette législature, nous avons attendu l’adoption du PST, le Programme stratégique transversal. Puis, après une première réunion, est arrivée la pandémie de covid…"

Bref, les moins attentifs parmi ceux qui suivent la politique communale ont pu croire que ce projet de Maison de la participation était passé à la trappe. Ce n’est pas le cas. Il y a quelques mois, un appel a été lancé dans le journal communal pour composer un nouveau groupe, l’essoufflement étant assez inévitable vu tout ce temps de préparation. Le collège a arrêté la nouvelle composition – aucun candidat n’a été écarté – et gardé la volonté de travailler avec trois pôles: la Ville, les citoyens et les associations.

Un autre obstacle vient d’être franchi: la Maison de la participation a désormais un local. Un temps, le Waux-Hall avait été envisagé mais c’était compliqué. Ce sera finalement le Sablon, dans l’allée du même nom: mis à disposition par les Habitations sociales du Roman Païs, ces nouveaux bureaux du service communal Prévention et Cohésion serviront aussi pour les réunions et animations.

"Souvent en journée, parfois en soirée avec les citoyens, mais on rassure le voisinage: on sera attentif à sa quiétude , affirme Pascal Rigot. Nous peaufinons à présent un programme d’actions qui, j’espère, sera présenté après la rentrée. Et les moyens seront intégrés dans le Plan de cohésion sociale."