Opération PMR  à Nivelles et Genappe: du 1er au 4 juillet, déjà huit P.-V.

D’après le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, occuper indûment une place pour personne handicapée, à condition que celle-ci soit signalée correctement, ne peut se faire que de manière volontaire. Et la réponse doit donc être une amende. D’ailleurs, la dernière semaine du mois d’août, la zone de police compte aller un cran plus loin encore, en faisant enlever par un dépanneur les véhicules des automobilistes qui auraient commis ce type d’infraction.

Les membres du pool "roulage", les agents de quartier mais aussi les membres des patrouilles d’intervention participent à cette action spécifique, menée sur le territoire des deux communes jusqu’à la fin des grandes vacances. L’objectif est de faire changer l’état d’esprit d’une petite minorité qui, que ce soit par exemple à Genappe à proximité de la boulangerie du centre-ville ou à Nivelles juste à côté d’une agence bancaire de la rue de Namur, considère que se garer sur ce type d’emplacement pour quelques petites minutes seulement n’est pas vraiment grave.

Lors de la conférence de presse annonçant cette action baptisée "Pour un Meilleur Respect" (PMR), le chef de zone avait aussi coupé les ailes à un canard: contrairement à ce que croient certains, les policiers peuvent aussi verbaliser ces infractions sur un parking privé, par exemple sur celui du Shopping Center.

L’opération était annoncée, et elle a commencé dès le 1er juillet. Ainsi, jusqu’au 4 juillet inclus, les policiers ont contrôlé à Nivelles et Genappe 170 places pour personnes handicapées, dont certaines ont fait l’objet de plusieurs passages. Au total, 102 étaient occupées lorsque les agents se sont rendus sur place, et 5 P.-V. pour absence de cartes ont été dressés.

La zone avait également annoncé qu’elle contrôlerait non seulement les emplacements, mais aussi les cartes et leur titulaire: 2 P.-V pour utilisation d’une carte périmée et un pour utilisation frauduleuse portent le total à huit P.-V en quatre jours.