Deux Brabançons wallons président le SIEP

Si en Brabant wallon, certains connaissent l’antenne de Wavre, ce sont près 80 travailleurs qui sont employés dans les centres du SIEP à Liège, Namur, Mouscron, Mons, Libramont…

Il y a un an, le directeur général de l’institution Christian Bogaerts avait passé le relais à Karim Majoros. Et à présent, après 16 ans de présidence, Patrick Splingaire a également quitté sa fonction: ses remplaçants ont présenté une candidature en binôme, acceptée par le conseil d’administration, et ce sont des Brabançons wallons. Le Nivellois Mathieu Lelièvre est le nouveau président du SIEP, et la vice-présidence est exercée par la Genappienne Tiffany Fevery.

Tous deux étiquetés PS – ils ont été dans le passé collaborateurs politiques d’André Flahaut et Tiffany Fevery est conseillère communale socialiste –, ils étaient entrés au conseil d’administration du SIEP respectivement en 2001 et en 2014.

Le duo souhaite porter un nouveau dynamisme au sein de l’institution: Mathieu Lelièvre est notamment versé dans les nouvelles technologies, et sa vice-présidente ne fait pas mystère de sa sensibilité particulière aux questions de genre, à l’inclusion et à l’interculturalité.

"Nous avons travaillé ensemble longtemps, nous sommes complémentaires et nous apportons une vision commune pour l’avenir, confirme Tiffany Fevery. Le SIEP doit continuer à s’adapter à l’évolution de la société, toucher directement les jeunes en utilisant notamment les réseaux sociaux, ne pas compter seulement sur les salons pour se faire connaître. On travaille sur un plan stratégique qui concrétisera cette modernisation. Il faut aussi cerner au plus près les besoins des jeunes, des publics précarisés…"

Autre point d’attention des deux Brabançons wallons, la prise en compte qu’il y a actuellement de moins en moins de carrières linéaires. Des changements d’orientation, des interrogations sur les métiers ou les formations interviennent désormais à tout âge, et cette dimension doit être intégrée dans la manière dont l’association remplit ses missions.