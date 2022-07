Certains distribuaient des tracts, d’autres brandissaient des cartons demandant le soutien des automobilistes. Quelques-uns se sont aussi hissés sur la sculpture au milieu du giratoire pour y agiter des gilets jaunes au bout d’une perche, et placer une banderole de toile indiquant "On est là, on ne lâche rien. Les Gilets jaunes triompheront" .

Il s’agissait en effet du retour des "gilets jaunes", le mouvement né en France et qui s’était exporté en Belgique, provoquant déjà des occupations de ronds-points en 2021.

Ils étaient un peu moins visibles ces derniers temps, mais ils sont manifestement de retour. À Nivelles samedi, il n’y a pas eu de barrage ni de blocage de la circulation: il s’agissait surtout de susciter l’adhésion des citoyens.

Manifestement, le discours n’a pas gagné en nuance. Dans un porte-voix, un des participants à la manifestation disait au bord de la route son ras-le-bol de la politique, demandait la condamnation des ministres en suggérant des années de prison ferme, appelait le peuple à redevenir son propre gouvernant...

«Vous allez venir avec nous quand vous allez crever de faim»

"Révoquons les assassins, jugeons les ministres pour haute trahison , haranguait le manifestant. Vous allez venir avec nous quand vous allez crever de faim. N’attendez pas que ça arrive, rejoignez-nous! Vive le gasoil à 5 euros. Merci d’augmenter le prix du gaz et de l’électricité, et d’augmenter la dette publique pour renflouer le portefeuille des politiques. On se bat pour nous mais aussi pour vous."

Pas sûr que ceux qui klaxonnaient en soutien à l’action tout en tournant autour du rond-point entendaient ce grand mélange de problématiques et ces slogans simplistes... Mais sur le parking du Shopping, quelques-uns disaient comprendre.

"Quand ils ont manifesté pour la première fois, c’était contre la hausse du prix des carburants qui mettait les travailleurs en difficulté, et on ne peut pas dire que ça s’est arrangé depuis , glissait un passant à l’accent français. Quand on voit le niveau des salaires et qu’on fait les comptes des augmentations de prix, on voit bien que ça ne va plus... Il ne faudrait pas en arriver à une guerre civile!"