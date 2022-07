"Que signifie obtenir la cohésion sociale? C’est le travail à réaliser pour combler la fracture sociale et pour proposer un environnement dans lequel chacun reçoit la possibilité d’accéder à un niveau de vie raisonnable en termes de dignité humaine , précise la présidente du CPAS, Colette Delmotte. C’est assez simple à comprendre mais difficile à réaliser, cela requiert un travail acharné. Trois catégories de citoyens doivent bénéficier d’une attention particulière: les enfants, les personnes âgées et les personnes en décrochage sociétal et socio-économique."

Ce travail est mené en terre aclote avec notamment les gardiens de la paix, qui jouent un rôle préventif. Au fil du temps, ceux-ci ont fini par constituer un seul service avec leurs collègues chargés du contrôle du stationnement. Ce qui brouillait l’image et les missions.

En décembre dernier, le Guichet social et la cellule de prévention (constituée des gardiens de la paix et de travailleurs sociaux) ont fusionné pour créer le service communal "Prévention et Cohésion". Les agents chargés du contrôle du stationnement et de la répression d’autres incivilités, eux, constituent désormais un service à part entière.

Une «véritable force de frappe»

Pour Colette Delmotte, avec sa nouvelle configuration, le service Prévention et Cohésion, qui comprend dix personnes, est devenu une "véritable force de frappe" . Et il dispose désormais d’une nouvelle antenne, au 2 de l’allée du Sablon, en plus du bureau central situé à la rue Samiette. Il s’agit d’un local proposé à la location par la société de logement du Roman Païs, qui servait jusqu’ici pour certaines réunions et pour le stockage d’archives.

L’idée est de disposer de ce nouveau lieu, tout proche du quartier Sainte-Barbe, pour tisser des liens de proximité avec les habitants et les rencontrer plus facilement.

Désormais mieux logée, l’équipe a déjà pas mal de projets pour cet été, avec des animations sur place le 6 juillet prochain, et un barbecue "auberge espagnole" le 29 juillet. Le 24 août, elle organisera aussi pour les jeunes du quartier, en collaboration avec d’autres associations de terrain, une sorte de "Koh Lanta" composé de diverses épreuves.