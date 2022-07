Nivelles: un cogneur récidiviste coupable mais pas condamné en appel

Ce 21 juillet 2017, c’était la fête nationale et il y avait foule sur la Grand-Place de Nivelles. Soudain, Robert D. s’est empoigné avec un autre homme et des coups ont été échangés. Deux inspecteurs de la brigade pédestre sont intervenus et ont réussi à séparer les deux hommes. L’adversaire de Robert D. s’est éloigné mais pour peu de temps. Il a commencé à chercher querelle à d’autres personnes. D’autres agents de police ont pu le calmer mais Robert D. a voulu foncer sur lui pour en finir. Il a ceinturé un inspecteur à hauteur du buste. Aucune manœuvre n’a abouti à le faire lâcher prise et il a été balayé. En valsant au sol, il a fait tomber une inspectrice de 28 ans qui a été sérieusement blessée à un genou.

Le juge nivellois avait estimé qu’il ne s’était pas attaqué aux forces de l’ordre et l’avait acquitté sur toute la ligne. Le procureur du roi avait relevé appel du jugement et les magistrats bruxellois ont vu les choses autrement.

Par des attendus sévères concernant la propension du prévenu à recourir à la violence et concernant ses trois condamnations, dont une de décembre 2017, mais compte tenu aussi de sa désintoxication alcoolique et de l’ancienneté des faits, la cour d’appel de Bruxelles a prononcé une simple déclaration de culpabilité sans peine.