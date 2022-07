Ce projet pilote devait s’achever, annonçait-on à l’époque, le 30 juin. Récemment, au parlement wallon, le ministre Philippe Henry avait tiré de premiers enseignements et indiqué que les testeurs semblaient plutôt satisfaits. Il avait aussi annoncé, répondant à une question du député MR brabançon wallon Olivier Maroy, qu’une évaluation plus complète de l’expérience serait menée à la fin de ce mois de juin. Mais cette semaine, via un communiqué, le TEC indique que cette période de test est prolongée de six mois, afin d’obtenir des retours d’expérience durant la saison estivale et l’automne.

"Fort du retour positif des premiers clients testeurs, le TEC aimerait maintenant mesurer l’engouement des clients pour une telle offre de transport durant l’été, période à laquelle il serait possible aux cyclistes de rejoindre les lieux touristiques de la région en utilisant le bus et leur vélo, indiquent les responsables. Le TEC souhaite également tester le service pendant l’automne et les premiers jours de l’hiver, afin d’évaluer si les conditions climatiques peuvent influencer son attrait."

L’objectif du test reste le même: analyser les conditions de réussite de l’embarquement des vélos à bord des bus d’une ligne Express, que ce soit dans les soutes ou sur le porte-vélos installé à l’arrière du véhicule. Dans ce cadre, plusieurs indicateurs sont pris en compte: l’indice de satisfaction des clients et celui du personnel de conduite, la capacité de prise en charge simultanée des vélos dans le bus, l’impact sur la vitesse commerciale de la ligne et la consommation du véhicule, et les limites du système testé.

L’idée est d’obtenir assez d’informations pour, en cas de réussite du test, pouvoir produire des recommandations pour les prochains marchés publics d’achat des bus destinés à rouler sur les lignes Express.

Aujourd’hui, trois autocars de la ligne ouvrent leurs soutes au vélo, et un quatrième est équipé d’un porte-vélos. Le prix du transport des vélos est inclus dans celui du voyage et les usagers qui voudraient participer au test jusqu’à la fin de cette année doivent s’inscrire sur le site internet www.letec.be .