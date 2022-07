Les Ukrainiens de Nivelles ont participé à une opération de propreté pour remercier de l’accueil qui leur est fait en terre aclote

Voici huit jours, une quinzaine de participants avaient revêtu les gilets fluo de l’opération Be WaPP, et se sont rendus dans le quartier Sainte-Barbe pour une petite opération de nettoyage de l’espace public. Divisés en deux groupes, ils ont parcouru le quartier après avoir reçu une petite formation assurée par le service communal Prévention et Cohésion à propos du tri des déchets, de ce qu’il convient de placer dans les sacs bleus ou les sacs transparents, etc.

"On en avait discuté dans le cadre des rencontres hebdomadaires: l’initiative venait d’eux, c’est une sorte de remerciement à la ville qui les accueille , explique Olesya Dyakun, de l’ASBL Les Hirondelles. Nous avons contacté la Commune, qui a fourni les sacs pour récolter les déchets."

Une opération de propreté ayant déjà été menée sur place il y a quelques semaines, le quartier n’était pas trop sale la semaine dernière mais les participants, principalement des dames et quelques enfants, n’ont pas ménagé leur peine.

Les ateliers de français se poursuivent pendant les vacances

Durant les grandes vacances, les ateliers mis sur pied par l’ASBL Les Hirondelles, avec des animatrices bilingues ou trilingues, vont se poursuivre. Ce qui permettra d’entretenir le niveau de français en période de fermeture des écoles.

"Le français n’est pas une langue facile mais on fait ça de manière ludique et ça fonctionne très bien , explique Olesya Dyakun. Nous avons été contactés par la Ville de Charleroi pour faire la même chose là-bas et durant l’été, nous prévoyons un pique-nique pour réunir les deux groupes. C’est important aussi pour les personnes qui sont arrivées dans les circonstances que l’on connaît de penser à autre chose à certains moments, de ne pas rester bloquer sur leur téléphone pour regarder les nouvelles. À Nivelles, nous travaillons aussi à la mise sur pied, avec le CRIBW, du parcours d’intégration: 44 personnes sont déjà inscrites."