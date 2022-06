Nivelles: le promoteur BVI.EU veut créer un «village d’entreprises» en face du Shopping Center

Il s’agit cette fois d’un "village d’entreprises" qu’il compte implanter entre l’autoroute E19, le R24, la rue du Panier Vert du côté de la Poste (en face du Shopping Center, donc) et le tracé du parcours RAVeL.

Le terrain en question fait 7,2 ha, et est au niveau urbanistique classé en zone d’activités économiques mixtes. Conforme à la destination envisagée par BVI.EU, donc, qui compte y proposer des bâtiments pour les entreprises non polluantes (agro-alimentaire, automobile, artisans de la construction…) mais aussi des services pour les occupants de ces immeubles comme un petit horeca, ou une salle de fitness.

Le terrain est relativement pentu: des environs de la Poste, au point haut, jusqu’au point bas du côté du RAVeL, la dénivellation totale est de 18 mètres. Pour faire bref, l’intention est de limiter les terrassements en répartissant les bâtiments sur trois plateaux. L’endroit n’est pas très arboré mais il existe une haie historique le long d’un ancien chemin, et l’architecte envisage de la conserver.

33000m2de bâtiments

Lors de la réunion d’information de ce mercredi, c’est un "plan-masse" qui a été présenté: le projet n’est pas encore très détaillé mais il est question de 33000mde bâtiments, 19000md’espaces verts, un peu moins de 8000mde voirie, et 327 places de parking sur des dalles engazonnées. D’après l’expérience du promoteur sur ses autres sites, la création d’emplois dans un tel parc pour PME et TPE est d’un équivalent temps plein par 100m.

L’architecte veut tirer parti du passage du RAVeL le long du site pour créer un maillage de mobilité douce, et des pistes cyclables séparées du trafic sur les nouvelles voiries internes ainsi que des deux côtés de la rue du Panier Vert. L’entrée dans la zone, pour les véhicules à moteur, se ferait par la voie latérale de la Poste, mais deux autres points d’accès sont prévus pour les utilisateurs du RAVeL.

BVI.EU a insisté, classiquement, sur son souci environnemental et sur sa volonté de préserver l’environnement. Ce qui a provoqué quelques doutes dans la salle au moment des questions, certains considérant que le projet est en réalité fort dense…

Eaux pluviales et mobilité

Mais l’essentiel des craintes exprimées concerne plutôt la gestion des eaux pluviales. À Monstreux ou dans le quartier de la Briqueterie, on redoute qu’un projet de cette ampleur provoque des inondations en contrebas.

Autre souci des riverains: la mobilité, avec l’encombrement actuel des ronds-points du Shopping et du contournement Sud, qui n’ont pas vraiment besoin d’une aggravation. Le risque d’augmenter encore le trafic de transit via le quartier de la Samiette et dans l’autre portion de la rue du Panier Vert a également été évoqué par la salle.

À ce stade, le promoteur n’a pas de réponses précises: l’étude d’incidences qui va débuter devra faire un état des lieux, suggérer des solutions et des recommandations tant pour la gestion de l’eau que pour la mobilité.

Les riverains ont quinze jours pour faire part des remarques qu’ils voudraient voir prises en compte dans cette étude d’incidences, qui sera ensuite annexée à la demande de permis.