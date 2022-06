Nivelles: pas de diffusion en «live» pour les conseils communaux

Au conseil communal de lundi soir, le groupe PluS, les Engagés et DéFI ont présenté une motion commune, à propos de la publicité des séances. Durant la crise sanitaire, pratiquement toutes les Communes dont Nivelles ont trouvé des alternatives pour assurer cette publicité, qui est obligatoire. Les séances étaient organisées via une plateforme en ligne, et diffusées en direct YouTube par la Ville.