Nivelles et Genappe: les parkings PMR seront placés sous haute surveillance tout au long de juillet et août

Trop souvent, que ce soit devant une banque de la rue de Namur à Nivelles ou près de la boulangerie dans le centre de Genappe, des automobilistes qui se disent qu’ils n’en ont que pour quelques minutes s’approprient ces emplacements alors qu’ils n’en ont pas le droit.

"Ceux qui font ça ont toujours une bonne excuse… Ce n’est heureusement pas le comportement d’une majorité, mais c’est très irritant , indique le bourgmestre aclot Pierre Huart. Certaines personnes pensent que nous laissons faire, alors que ce n’est pas le cas: il y a régulièrement des verbalisations. Et nous allons profiter de l’été pour mettre un focus là dessus. Le but n’est pas de faire du chiffre, mais que le message passe."

En cas d’infraction, ce sera directement l’amende

Pour cela, la zone de police a de sérieux arguments: tant les policiers qui composent le "pool roulage" que les agents de quartiers seront mobilisés. Et même les équipes d’intervention qui patrouillent 24 heures sur 24 sur le territoire des deux communes, puisqu’un emplacement pour personne handicapée est réservé aux personnes qui disposent d’une carte ad hoc, même en pleine nuit. En cas d’infraction, ce sera directement l’amende.

«La dernière semaine du mois d’août, nous ferons dépanner les véhicules»

"Nous partons du principe que pour le respect de ces emplacements, on n’en est plus à la sensibilisation , confirme le commissaire divisionnaire Pascal Neyman. Pour certaines infractions de stationnement, il y a des sanctions administratives communales mais ce n’est pas le cas pour celle-ci: l’amende minimale est de 116€, plus 9€ de frais administratifs. Et la dernière semaine du mois d’août, nous ferons dépanner les véhicules."

Cette campagne répressive sera accompagnée de messages sur les réseaux sociaux pour rappeler les règles aux citoyens. Contrairement à ce que certains croient, il ne faut pas obligatoirement que les emplacements concernés soient peints en bleu. La loi impose seulement la présence d’un panneau vertical, et le symbole d’une chaise roulante marqué au sol.

Les policiers vérifieront que ceux qui se garent sur les places pour handicapés disposent bien d’une carte spécifique – qui n’est pas liée à un véhicule mais bien à une personne -, et ceux qui présenteront cette carte seront également contrôlés, pour être sûr qu’ils ne la tiennent pas d’un tiers.

Bon à savoir aussi en parlant de règle: à Nivelles et à Genappe, ceux qui disposent d’une telle carte, lorsqu’ils ne trouvent pas d’emplacement réservé, peuvent se garer de manière gratuite même en zone payante. À condition évidemment que le stationnement soit régulier: la carte n’est pas une autorisation de se garer sur un trottoir ou sur un passage pour piétons…