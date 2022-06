Nivelles: dans les coulisses du forçage des chicons

C’est que les installations, situées à proximité du zoning des Portes de l’Europe et juste à côté des grandes imprimeries d’où sort notamment votre journal, ont de quoi intriguer. Elles sont entièrement dédiées à la production de chicons. Ou d’endives, pour les Français qui ignoreraient ce belgicisme.

400 tonnes en bio

Chaque année, environ 2600 tonnes de chicons en culture traditionnelle et 400 tonnes supplémentaires en bio sortent des entrepôts de cette société.

En compagnie des responsables, les visiteurs ont pu suivre tout le parcours de ce légume apprécié, depuis les petites graines semées en pleine terre jusqu’à l’emballage des produits qui se retrouvent, via la plateforme BelOrta, dans les rayons de nos magasins. En réalité, Joluwa loue des terres aux agriculteurs de la région – plus de 100 hectares chaque année en s’insérant dans les rotations de culture – pour la plantation de ses chicons. Le travail ne commence dans ses installations aclotes qu’une fois les racines récoltées: il s’agit du "forçage" du chicon.

Ce processus demande un contrôle continu, et de fameuses installations vu les volumes produits. Les curieux ont ainsi fait connaissance ce week-end avec les immenses frigos où les racines, une fois nettoyées et triées par gabarit, sont conservées avant d’être placées, les unes contre les autres, dans des bacs où leur partie inférieure est en contact avec de l’eau.

21jours, à 15°

À ce stade, elles n’ont plus besoin de terre, ayant emmagasiné tous les nutriments qu’il leur fallait avant la récolte. En 21jours précisément, à l’abri de la lumière et à une température constante de 15°, les racines développent alors des feuilles blanches, fraîches et croquantes qui constituent le chicon.

Les visiteurs ont pu, dans les locaux baignés de lumière verte, découvrir les impressionnantes colonnes où ce processus fait l’objet de tous les soins. Ensuite vient la coupe, avec des machines spécifiques et des tapis roulants, puis l’emballage dont les indications permettent une traçabilité maximale.

Joluwa emploie une demi-douzaine de personnes à poste fixe, plus de nombreux saisonniers. Il s’agit des installations les plus importantes de Wallonie en ce qui concerne la production de chicons et lorsque ses produits se retrouvent dans la grande distribution via la plateforme BelOrta, on peut l’identifier via son numéro de producteur, qui est le 833. Si vous voulez savoir si vos chicons sont aclots…

Les racines, une fois séparées des feuilles qui font les délices des gourmets, sont acheminées vers une installation de biométhanisation fournissant la chaleur et 30% de l’électricité nécessaire au fonctionnement de l’exploitation.