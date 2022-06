Nivelles: la salle d’escalade Maniak fait peau neuve

Aujourd’hui, la salle de Nivelles accueille de 100 à 150 grimpeurs par jour, et l’école de jeunes fait le plein. Mais les responsables ne sont pas du genre à se reposer sur leurs lauriers. Au fil du temps, la configuration des murs permettant de s’entraîner à l’escalade de bloc (sans être assuré par une corde) montrait ses limites, prenant pas mal de lumière, et rétrécissant l’espace au sol.

Les "bloqueurs" retombaient aussi un peu trop près de ceux qui assurent les grimpeurs s’entraînant à l’escalade de voie. En cas de forte affluence, cela devenait pénible…

"On a un peu hésité à faire des travaux parce qu’un investissement post-Covid alors qu’on continue à rembourser le crédit que nous avons obtenu pour tenir le coup durant la pandémie, c’est une prise de risques , convient Martin Simon. Mais on reste des passionnés, et on s’est dit que ce qui nous plairait à nous plairait aux grimpeurs."

«L’espace est optimisé, plus safe et plus lumineux»

Alors ils ont lancé, pour environ 100000€, un nouveau chantier: les parois de bloc qui ne convenaient plus ont été arrachées, il a fallu découper un hourdi de béton de 20 tonnes pour l’évacuer en plusieurs morceaux, disquer certains câbles, déplacer les systèmes anti-incendie, et des spécialistes slovènes ont installé de nouveaux murs.

La salle a fermé deux fois deux jours, sur trois semaines de travaux.

Et comme le chantier a fait pas mal de poussières, les responsables en ont profité pour procéder à un nettoyage complet, et pour remplacer les moquettes au pied des murs. Des espaces de rangement ont également été créés pour mettre les sacs qui, auparavant, traînaient un peu dans la salle. La nouvelle configuration a été inaugurée vendredi.

"On a perdu environ 20% de la paroi “bloc”, mais l’espace est optimisé, plus safe et plus lumineux , indique Martin Simon. Nous avons ajouté sept cordes de voie, et on a aussi trois cordes avec un système d’auto-assurage magnétique, pour ceux qui viendraient faire de la voie sans partenaire pour les assurer."