Nivelles: les jeunes Aclots de la mini-entreprise Don’t Be Shy défendront leur projet «culotté» à la mi-juillet en Estonie

Et parmi une soixantaine de dossiers en lice, c’est Don’t Be Shy, une des mini-entreprises de l’athénée royal de Nivelles, qui a remporté ce challenge au niveau francophone. Il faut dire que les six membres de Don’t Be Shy n’ont pas manqué d’audace, tant pour le choix de leur produit que lors de leur présentation publique. Ils se sont en effet lancés dans la production de culottes menstruelles, avec comme ambition avouée de faire tomber les tabous qui entourent encore les règles.

Du 12 au 15 juillet

Du 12 au 15 juillet prochain, ils seront à Tallinn, la capitale de l’Estonie, pour défendre leur mini-entreprise dans une compétition organisée cette fois au niveau européen.

Pour l’instant, ils répètent leur présentation en anglais et se préparent au mieux pour séduire les jurés.

L’échevin Giroul: «Vous levez les tabous d’une génération dont je fais partie»

Mais jeudi soir, les six membres de Don’t Be Shy étaient à l’hôtel de ville, pour une petite rencontre et une mise à l’honneur orchestrée par l’échevin de l’Économie, Benoît Giroul.

"Je sais qu’il est parfois difficile de garder le cap, d’affronter les vents contraires en restant persuadé qu’un projet est bon , a salué l’échevin. Avec cette production de culottes menstruelles, vous levez les tabous d’une génération dont je fais partie. Et vous prouvez que la jeunesse, que certains pointent parfois du doigt, garde la volonté d’innover. Votre ouverture d’esprit va vous permettre d’aller loin, très loin, et vous pouvez en être fiers!"

En réalité, le groupe qui a fondé la mini-entreprise s’était déjà constitué l’an dernier, autour d’un projet de distributeur de serviettes hygiéniques dans les toilettes de l’école. Comme il fallait produire des articles vendables cette fois, ils ont conservé le même thème, en ajoutant une dimension environnementale. Les culottes en question sont utilisables durant cinq ans, limitent les déchets, et veillent à la santé des femmes en évitant notamment les chocs toxiques.

Faites à la main

"Elles sont faites à la main: on découpe les tissus et une entreprise de travail adapté se charge de les assembler , explique Marylou Nys, la chargée de communication de Don’t Be Shy. Nous sommes assez étonnés d’avoir gagné mais c’est vrai que notre produit se démarquait, il y avait une part de prise de risques… Au début, quand on s’est lancé, certains nous ont demandé si nous étions sûrs de choisir ce produit, mais nous étions motivés. Effectivement, il fallait sans doute passer au-delà d’un tabou mais ça ne nous a pas posé de souci, on a abordé ça assez naturellement. Il y a un garçon dans le groupe, et c’est même lui qui a trouvé le nom de la mini-entreprise."