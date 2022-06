40 futs d’un produit inconnu abandonnés sur le parking d’une entreprise à Nivelles

Les barils métalliques abandonnés contiennent un liquide encore non identifié. L’auteur du dépôt reste également inconnu.

"Nous avons contacté la commune qui nous a renvoyé vers notre compagnie d’assurance. Plainte a été déposée auprès de la zone de police", explique le manager Jonathan Duez à l’agence Belga.

Le responsable a également pris contact avec l’opérateur Renewi, spécialisé dans le traitement et la valorisation de déchets.

"Les fûts sont toujours sur place et pourraient y rester durant le week-end. La première étape sera d’analyser un échantillon du produit pour en connaître la nature. Puis on pourra penser à l’enlèvement. On nous annonce un coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros", précise Jonathan Duez.