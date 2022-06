Nivelles: quand les carpistes pêchent au grappin à la Dodaine

Mais il y a quelque temps, une partie des hêtres qui entouraient le plan d’eau ont dû être abattus. La société qui a procédé à ces travaux rendus nécessaires par l’état sanitaire des arbres a opéré avec une nacelle et découpé les branches et les troncs en morceaux du haut vers le bas, plutôt que couper le tronc depuis le sol et de laisser l’arbre s’abattre en risquant d’endommager ses congénères sains. Le souci, c’est qu’il y a pas mal de branches qui se sont retrouvées dans l’étang, et n’ont pas été repêchées.

Des cordes et un grappin

"Voir tout ce bois dans l’eau, avec des branches qui dépassent de la surface, ça laisse l’impression d’un manque d’entretien, ça fait mal au cœur , commente Jérôme Carlier, membre des Carpistes nivellois. En plus, l’étang est envahi par les lentilles… C’est pourtant un beau coin, je venais déjà pêcher au parc de la Dodaine avec mon père."

Son ami Michaël Molle partage le même sentiment: le petit étang mérite qu’on s’en occupe mieux. À plusieurs reprises déjà, ils ont tenté d’éliminer une partie des lentilles en créant un courant dans le plan d’eau et le week-end dernier, ils ont décidé de s’occuper du bois immergé.

À l’aide de cordes et d’un grappin acheté dans un stock américain des environs, ils se sont lancés dans une pêche plutôt inédite. Et physique puisqu’ils ont fait pratiquement le tour de l’étang en retirant tout ce qu’ils pouvaient accrocher. Lancer le grappin, ramener les bois trempés parfois de grande dimension, manquer quelques grosses pièces pas très décidées à se laisser remonter, tenter à nouveau, parvenir à les hisser sur la berge, regrouper le tout… C’est un sacré travail qu’ils ont mené durant pratiquement toute la journée de dimanche.

«Nous allons sans doute continuer»

La récolte est impressionnante et une fois la pêche terminée, le bourgmestre, Pierre Huart, a promis qu’un camion de la Ville évacuerait ces déchets. Ce qui a été fait.

"On a fait ça sur un peu sur un coup de tête , rigolent les deux compères. Mais malgré tout ce qu’on a déjà remonté, il reste encore beaucoup de bois dans l’étang. Quand on en aura l’occasion, nous allons sans doute continuer."