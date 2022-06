Hôtel de Rifflart,à Nivelles: 153 réclamants et une pétition de plus de 1000 signatures

Après avoir essuyé un premier refus en décembre 2020, le propriétaire de l’hôtel de Rifflart d’Ittre a introduit il y a quelques semaines une nouvelle demande de permis pour transformer ce bâtiment historique de la rue de Soignies, datant des XVII et XVIII siècles, en "hôtel urbain". L’enquête publique s’est terminée la semaine dernière et les opposants se sont manifestés en nombre: à l’hôtel de ville, on confirme la réception de 115 réclamations, qui représentent en réalité 153 personnes.