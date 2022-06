Nivelles: la Fête de la musique jouera les prolongations ce mercredi

L’idée était notamment de solliciter les associations, les commerces et les établissements horeca pour qu’ils proposent des animations musicales et invitent des artistes. Qu’on se rassure, il y avait tout de même quelques concerts acoustiques dimanche et notamment l’incontournable Corps musical nivellois, dimanche matin, qui a pour mission habituelle de lancer les festivités.

Initialement, la formation devait se produire dans le parc de la Dodaine mais comme la pluie avait décidé de jouer les invités d’honneur en début de matinée, les musiciens se sont repliés dans le foyer du Waux-Hall. Et l’après-midi, c’est le cloître de la collégiale qui a servi de scène pour trois nouveaux groupes à découvrir: Lucky Hodjo, Élysiane, Anthéa & Miss Mye Mye.

Mercredi, à partir de 17h, sur la Grand-Place

Voilà pour les concerts du week-end dernier mais la fête se prolongera ce mercredi en plein air sur la Grand-Place, en collaboration avec Nivelles Commerces. Les musiciens qui avaient remis leur candidature pour la "scène ouverte" mise sur pied par le centre culturel pour cette édition 2022 de la Fête de la musique se produiront à Nivelles Village. Pour rappel, il s’agit du rassemblement de foodtrucks qui attire pas mal de monde dans l’hyper-centre, chaque mercredi soir depuis l’arrivée des beaux jours. Les prestations des musiciens pour rythmer les découvertes culinaires apporteront donc une animation dans le piétonnier de la Grand-Place, et une touche supplémentaire de convivialité.

À partir de 17h, on pourra ainsi découvrir Youcii Guittapapa, et The Blank Agains. Puis à 20h30, les petits jeunes passeront le relais à des habitués qui devraient à coup sûr mettre une belle ambiance entre la collégiale et le palais de justice. C’est en effet Zappeur Palace qui conclura cette soirée gastronomico-musicale.