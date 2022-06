Nivelles et Genappe: un radar préventif défectueux affiche la vitesse de 188 km/h

En pratique, la conseillère amarante a constaté qu’au boulevard de la Résistance, à Nivelles, près de l’école de la Maillebotte, le panneau affiche toujours un large sourire quelle que soit la vitesse des voitures qui passent dans l’angle de mesure, alors que la limitation est de 30 km/h. Par contre, en venant de Petit-Rœulx pour rentrer dans Nivelles, c’est l’inverse. Même à la vitesse d’un escargot, pas la peine d’espérer faire sourire le panneau.

Entre dix et quinze ans d’âge

Rue Abbé Michel Renard, le panneau ne fonctionne plus. Tandis que rue de Mons, il indique souvent une vitesse assez incroyable de… 188 km/h! Des problèmes similaires sont constatés sur le territoire de Genappe et Véronique Vandegoor voulait donc savoir si des opérations de maintenance étaient prévues et si en attendant il ne serait pas préférable de tout éteindre. Le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart, a répondu qu’un marché est en cours d’élaboration: il a donc été décidé de les remplacer, ce qui coûtera sans doute assez cher.

"Ces panneaux ont entre dix et quinze ans , a précisé le commissaire divisionnaire Pascal Neyman. Le premier marché pour les remplacer avait été passé avec une société qui nous a fait défaut, et on a dû le relancer. On pourrait aller en justice mais on a appris que c’était une société assez réputée pour ce type de problèmes. On préfère relancer un marché pour aller le plus vite possible. La difficulté actuelle, c’est de trouver des sociétés qui veulent bien remettre prix."

L’idée n’est pas de réparer: le marché prévoit que la société qui le remportera va retirer ce qui est en place, et remettre d’autres dispositifs, plus moderne.

Les nouveaux radars ne seront pas plus grands

Véronique Vandegoor s’est alors demandé, puisque ce sont de nouveaux panneaux lumineux qui seront installés, si ce n’était pas l’occasion d’opter pour du matériel de plus grande dimension, donc encore plus visible pour les automobilistes. La réponse est négative, pour une raison légale: les dimensions de ce type de dispositifs préventifs installés en bord de chaussée font l’objet d’une réglementation à laquelle la zone de police ne peut pas déroger.