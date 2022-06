Nivelleset la lutte contre les inondations: une solution sur mesure au chemin Saint-Pierre

Mais c’est fait aujourd’hui. Ce mercredi, l’équipe "voirie" de la Ville de Nivelles était à pied d’œuvre sur le site, après avoir posé des éléments sur mesure en béton pour former une sorte de petit canal sur 32 mètres. Le talus a été recreusé, et l’eau arrivant de l’amont du vallon trouvera désormais rapidement sa voie vers une zone d’immersion située plus en aval, et puis vers le ry Saint-Pierre. Elle passera auparavant au travers d’une porte grillagée.

«On avance au plus vite»

"C’est un point noir bien connu en matière d’inondation , confirme le maïeur, et des travaux étaient attendus depuis longtemps. La période Covid n’a pas aidé, notamment pour recevoir les éléments en béton qui avaient été commandés. Aujourd’hui, on avance au plus vite parce qu’on sait qu’on arrive dans une période sensible en ce qui concerne les orages. On est par ailleurs conscient que ces travaux sont une première étape: quand ils seront terminés, il faudra passer régulièrement pour éviter que la boue s’accumule dans le chenal et que la grille soit bouchée."

L’ensemble des travaux, de la conception jusqu’à la réalisation sur le terrain, a été assuré en interne par les services de la Ville. Pour l’équipe "voirie", un tel travail change du quotidien, et permet de mettre en œuvre les compétences des ouvriers. Les éléments en béton ont coûté environ 3700€.

Égouttage à la Dodaine: un rapport est attendu dans les prochains jours

À propos d’inondations et de points critiques sur le territoire communal, on sait que lors des derniers épisodes de grosses pluies, le parc de la Dodaine et son système d’égouttage ont été pointés du doigt. La semaine dernière, la Ville s’est rendue sur place avec les équipes de l’intercommunale inBW, et des caméras ont été passées dans les conduits pour repérer d’éventuels problèmes. Le rapport est attendu dans les jours qui viennent.