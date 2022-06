Nivelles: les dealers sont de moins en moins discrets

Louison Renault (PS) a embrayé: le trafic de drogue, il se fait au grand jour à Nivelles alors que la plupart des zones du centre-ville sont surveillées par des caméras dont les images pourraient être exploitées.

Bernard Lauwers (MR) a détaillé certaines scènes dont il est régulièrement témoin du côté de la rue des Vieilles Prisons, avec un suspect qui approvisionne ses clients en puisant ostensiblement dans son sac à dos. Il est déjà arrivé que cela tourne à la bagarre. "Avant, on ne voyait pas cela , a déploré le conseiller MR. Depuis qu’il fait bon, les citoyens assistent à ces scènes, et se demandent ce qu’il faut faire."

«Vous ne dérangez jamais le 101»

C’était aussi une des interrogations de Vincianne Hanse, autre conseillère MR aclote, qui voit régulièrement des scooters emprunter le RAVeL en toute illégalité, pour rejoindre un point de rendez-vous connu mais situé à l’écart, où attend un dealer. Elle s’est demandé si dans ce cas de figure, il était utile d’appeler le 101, alors que les agissements de ce type sont sans doute déjà connus de la police.

"Vous ne dérangez jamais les gens du 101 et lorsque vous les appelez, ils doivent répondre et orienter nos équipes , a répondu le commissaire divisionnaire Pascal Neyman. C’est pour cela qu’il faut être le plus précis possible dans les indications que vous donnez."

De manière générale, la police locale est consciente que la drogue se répand à Nivelles… et ailleurs. Même s’il y a des transactions portant sur de la cocaïne, l’essentiel du trafic concerne pour l’instant les drogues dites douce. Ce qui n’empêche pas la zone de police d’agir: c’est d’ailleurs une de ses priorités et au sein du service local de recherche (SLR), un pool de quatre personnes concentre son travail sur ce domaine. Des opérations sont menées, souvent avec succès comme encore récemment du côté du quartier Saint-Jacques.

«Les caméras sont utilisables, et elles sont utilisées»

"Nous sommes tous conscients qu’il y a un trafic, et on travaille là-dessus , a assuré le chef de zone. Même s’il sera difficile d’éradiquer le phénomène parce que c’est en réalité un fait de société. Les caméras sont utilisables, et elles sont utilisées. Le parquet fait de la lutte contre la drogue une priorité également, certaines arrestations ont été opérées, et nous avons aussi des discussions avec la police fédérale pour ce qui concerne des personnes qui viendraient d’ailleurs pour vendre à Nivelles. Mais si on poursuit les gens, ce n’est pas pour autant que devant le juge, ils seront condamnés. Ce n’est pas automatique."