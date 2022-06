Six projets Nord-Sud soutenus par la Ville de Nivelles

Un groupe de bénévoles s’est penché sur tous ces projets pour les évaluer, invitant ensuite les candidats pour une présentation et une séance de questions et réponses. L’appréciation finale a été présentée au dernier conseil communal par l’échevin de la Solidarité internationale, Grégory Leclercq (Écolo).

Les bénévoles ont suggéré de retenir six projets de solidarité internationale, et d’en laisser un septième en balance parce que sa concrétisation dépend de la pandémie au Guatemala, et que la situation reste incertaine.

Il n’y a eu aucune objection au soutien financier de la Ville à ces six projets, et le vote a été acquis à l’unanimité. Au total, des aides sont accordées pour un peu moins de 12000€. Comme il est de tradition, les responsables des associations retenues seront présents à la prochaine fête "Les Mondes de Nivelles" pour exposer concrètement leurs réalisations.

Pour l’Afrique et l’Amérique du Sud

Voici les dossiers soutenus cette année. Un montant de 4000€ est attribué à l’Association Belgique-Madagascar, pour la construction d’une salle d’école primaire à Ambararata. Elle permettra d’accueillir les enfants des familles qui ont quitté leur région suite aux effets du dérèglement climatique. L’ASBL Alliance Kivu Belgique, elle, obtient 2053 pour lancer un atelier d’apprentissage de coupe et de couture dans la commune de Kalima (République démocratique du Congo).

Ndi Montu ASBL bénéficie d’un soutien de 2046€ pour rénover son centre de formation dans le village de Kanyuka, au Kasaï-Central (République démocratique du Congo). L’ASBL Initic, de son côté, va créer une classe d’informatique au Togo et l’équipera de Raspberry Pi. Un montant de 2000€ lui est octroyé pour cela.

"Action et Coopération pour le développement dans les Andes" obtient 1200€ pour réhabiliter des zones humides dans la communauté rurale de Tuhualqui et ainsi favoriser l’agriculture. Enfin, 450€ soutiendront l’acquisition de matériel de couture par "Planet Enfants de la rue", ASBL active dans un quartier défavorisé de Goma (République démocratique du Congo).